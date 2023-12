four robbers were jailed by police Nashik Crime News

नाशिक Nashik Crime News: कोयत्याचा धाक दाखवून लुटणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या; चौघेही संशयित सराईत गुन्हेगार नाशिक-पुणे महामार्गावर युवक-युवतीला कोयत्याचा धाक दाखवून त्यांच्याकडील मोबाईल व रोख रक्कम बळजबरीने हिसकावून लुट केल्याची घटना घडली.