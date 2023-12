Nashik Crime: रुग्णालयात घुसून तरुणावर कोयत्याने वार; मालेगावला सामान्य रूग्णालयातील प्रकार

Nashik Crime : शहरात क्षुल्लक कारणावरून होणारी भांडणे व हाणामाऱ्या नित्याच्या झाल्या आहेत. येथील सामान्य रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी आलेल्या पंचवीस वर्षीय तरुणाला आठ ते दहा जणांच्या टोळक्याने रुग्णालयात घुसून कोयत्याने मारहाण केल्याचा प्रकार घडला.

झटापटीत रुग्णालयाच्या काचांची तोडफोड झाली. ( young man was stabbed with knife after entering hospital nashik crime news)