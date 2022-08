होळकर पुलावर चारचाकी वाहनांचे पार्किंग; रविवार कारंजावरील वाहतूक कोंडीत भर

नाशिक : शहरातील अनधिकृत पार्किंगमुळे ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत असताना, त्यात आता गोदावरी नदीवरील होळकर पुलावरच चारचाकी वाहनांचे अनधिकृत पार्किंग थाटले आहे.

रविवार कारंजाकडून पंचवटी कारंजाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील होळकर पुलावर अनधिकृतरीत्या चारचाकी वाहनांचे पार्किंग केले जात आहे. यामुळे रविवारी कारंजा येथील वाहतूक कोंडीवर अधिकचीच भर पडते आहे. (Four wheeler parking at Holkar Bridge Add to traffic jam at raviwar karanja nashik latest marathi news)

हेही वाचा: Ganeshotsav 2022 : गणेशोत्सवात Smart Cityच्या कामांना ब्रेक

रविवार कारंजा येथे वाहनांच्या रहदारीमुळे आधीच वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर आहे. त्यात होळकर पुलावरील पार्किंगची भर पडली आहे. गोदावरी नदीवर नवीन होळकर पुलावरील पादचारी रस्त्याच्या बाजूला एका रांगेत चारचाकी वाहने पार्क केल्या जात आहेत. यामुळे पुलावरील रस्त्यांची रुंदी कमी होऊन वाहतुकीला ही वाहने अडथळा ठरत आहेत.

विशेषत: या पुलावर चारचाकी वाहने तर पार्क करतातच, पण बाहेरगावाहून आलेल्या ट्रॅव्हल्सही पार्क केल्या जात आहेत. या प्रकारामुळे रविवार कारंजाकडून पंचवटी कारंजाकडे येणाऱ्या वाहतुकीचा खोळंबा होऊन यामुळे परिणाम रविवारी कारंजावर वाहतूक कोंडीत होतो आहे. शहर बसेसला अडथळा झाल्यास सारी वाहतूकच खोळंबून राहते.

मुख्यत: रविवार कारंजा येथे वाहतूक नियोजनासाठी दोन ते चार वाहतूक पोलिस नेहमीच नियुक्तीवर असतात. परंतु, या पोलिसांकडून होळकर पुलावर अनधिकृत पार्क करण्यात आलेल्या चारचाकी वाहनांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. मात्र याचा हकनाक त्रास कोंडीत सापडलेल्या वाहनचालकांना होतो आहे. त्यामुळे होळकर पुलावर पार्क करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याची मागणी त्रस्त नागरिकांनी केली आहे.

हेही वाचा: मोठ्या थकबाकीदारांच्या घरासमोर ‘Nashik Dhol’; 15 सप्टेंबरपासून मोहीम