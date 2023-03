Nashik Crime News : शालिमार भागात हप्ते वसुलीसाठी चारचाकीची जाळपोळ

जुने नाशिक (जि. नाशिक) : शालिमार भागातील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांमध्ये दहशत पसरविण्याच्या उद्देशाने संशयितांकडून चारचाकीची जाळपोळ केली. हप्तेगिरी घेण्यावरून प्रकार घडल्याचे तक्रारदार याने तक्रारीत नमूद केले. भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. (Four wheeler set on fire for installment recovery in Shalimar area Nashik Crime News)

सदर घटना रविवारी (ता.१२) मध्यरात्री घडली. तक्रारदार दीपक कपिले चारचाकीत (एमएच- १५- एएस- १३३८) नेहरू गार्डन समोर शालीमार भागात खाद्यपदार्थ विक्रीचे दुकान चालवतात. व्यवसाय झाल्यानंतर चारचाकी जिमखाना येथील पार्किंगमध्ये पार्क करतात.

रविवार नेहमीप्रमाणे त्यांनी पार्किंगमध्ये चारचाकी उभी केली. संशयित घाऱ्या पूर्ण नाव समजू शकले नाही. त्याच्या अन्य तीन ते चार सहकाऱ्यांनी मिळून रात्री एक ते दीडच्या सुमारास चारचाकीची जाळपोळ केली.

त्यात संपूर्ण चारचाकी आणि दुकानाचे साहित्य जळून राख झाले. भद्रकाली पोलिसांना माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी दाखल होत माहिती घेतली. अग्निशामक विभागास माहिती देण्यात आली. अग्निशामक बंबही काही वेळात घटनास्थळी दाखल होत आगीवर नियंत्रण मिळविले. तोपर्यंत संपूर्ण चारचाकी जळून भस्मसात झाली होती.

संशयित तक्रारदाराकडून नेहमी पैसे घेऊन जात होते. रविवारी त्यांनी अधिक पैशाची मागणी केली. त्यांनी नकार दिल्याने रात्री उशिरा राग मनात धरून दुकान असलेल्या चारचाकीची जाळपोळ केली. असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले.