Nashik Fraud Crime: बिनव्याजी कर्ज देणाऱ्या बालाजी फायनान्सकडून फसवणूक! संचालकांसह 20 जणांविरोधात गुन्हा दाखल

नाशिक : चिटफंड प्रकरणाचा आणखी एक प्रकार उघडकीस आला असून, शहर-जिल्ह्यातील सुमारे चारशे जणांची फसवणूक झाल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

पाथर्डी फाटा परिसरातील बालाजी फायनान्सशिअल सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून गरिबांचे भले करण्यासाठी दोन लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. या कर्जावर सबसिडीही मिळत असल्याने या आमिषाला भुलून अनेकांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

याप्रकरणी बालाजी फायनान्सशिअल सर्व्हिसेस प्रा.लि. व एस. के. फायनान्सशिअल सर्व्हिसेस ॲण्ड मॅन पॉवर कन्सल्टन्सी ॲण्ड सर्व्हिसेसच्या संचालकांसह प्रतिनिधी, एजंट अशा सुमारे २० जणांविरोधात आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा इंदिरानगर पोलिसात दाखल केला आहे. (Fraud by Balaji Finance who gives interest free loans case filed against 20 people including director Nashik Crime)