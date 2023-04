Nashik Fraud Crime : अंबडला कंपनीच्या भागीदाराकडूनच फसवणूक

Nashik Fraud Crime : बनावट दस्तऐवज तयार करून स्वतःच्या फायद्यासाठी गैरव्यवहार करीत बँकेतून वेळोवेळी रक्कम काढून घेत कंपनीतील भागीदाराची फसवणूक (Fraud) करण्यात आली. या प्रकरणी भागीदारासह दोघांविरुद्ध अंबड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. (Fraud by partner of company itself in ambad nashik fraud crime)

तुषार नारायण चिमणपुरे (वय ३६, रा. अनमोल नयनतारा, नाशिक) व भूषण जी. कोतकर (३२, रा. भास्कर भागीरथी, तिडके कॉलनी, नाशिक) अशी संशयितांची नावे आहेत. याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुभम राजेश डिक्कर (वसुंधरा हाइट्स, प्रशांतनगर, पाथर्डी फाटा) यांनी फिर्याद दिली आहे.

डिक्कर यांची अंबड एमआयडीसीमध्ये ग्रॉफिट्रॉडस प्रा. लि. कंपनी आहे. या कंपनीत डिक्कर व चिमणपुरे यांची भागीदारी होती. काही रक्कम देऊन या कंपनीचे कामकाज पाहण्यासाठी डिक्कर यांनी चिमणपुरे यांना मंजुरी दिली होती, मात्र ठरलेली रक्कम न देता चिमणपुरे यांनी कंपनीचे कामकाज चालू ठेवले.

दरम्यान चिमणपुरे व भूषण कोतकर यांनी संगनमत करून डिक्कर यांची खोटी सही करून खोटा दस्तऐवज तयार केला. त्याद्वारे स्वतःच्या फायद्यासाठी बँकेतून वेळोवेळी रक्कम काढून घेत डिक्कर यांचे आर्थिक नुकसान केले. हा प्रकार २६ फेब्रुवारी २०२० ते ११ मे २०२२ दरम्यान घडला. ही बाब लक्षात आल्यानंतर डिक्कर यांनी अंबड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. या प्रकरणाचा तपास अंबड पोलिस करत आहेत.