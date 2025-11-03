Nashik Fraud Case : मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर कारवाई! उद्योजक कैलास अहिरे यांच्या कंपनीत शेअर्स घेऊन फसवणूक, संचालकपदे बळकावल्याचा आरोप

नाशिक: भाजप पदाधिकारी व उद्योजक कैलास अहिरे यांच्या कंपनीचे शेअर घेत ठरलेली रक्कम न देणे, कंपनीच्या कागदपत्रांत फेरफार करीत संचालकपदे बळकावणे व इतर तिघांनाही संचालक करणे, अहिरे यांच्यावर खोटा खटला दाखल करीत दहा कोटींच्या फसवणूक प्रकरणी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नातवासह आठ जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. .हे गुन्हे मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर दाखल करण्यात आले. या प्रकरणी अद्याप कोणालाही अटक झालेली नाही. दरम्यान, श्री. दानवे यांच्याशी याबाबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो होऊ शकला नाही..गिरीश नारायण पवार (रा. पवई), कौस्तुभ शेखर लटके (रा. ठाणे), शिवम मुकेश पाटील (रा. कोथरूड, पुणे, श्री. दानवे यांचा नातू), सतीश कश्मिरीलाल अग्रवाल (रा. जालना), धीरेंद्र महेंद्र मेहरा (रा. जालना), संजय सुभाष कतीरा, सुभाष हंसराज कतीरा (दोघे रा. घाटकोपर, मुंबई), मंदार टाकळकर (रा. छत्रपती संभाजीनगर) अशी सातपूर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत..श्री.आहिरे यांच्या फिर्यादीनुसार त्यांची एन. व्ही. ऑटोस्पेअर्स प्रा. लि. कंपनी आहे. तिच्यावर त्यांनी घेतलेले सेंट्रल बँकेचे कर्ज थकल्याने सप्टेंबर २०१८ मध्ये भाजपचे नेते रावसाहेब दानवे यांची भेट घेऊन कंपनीचे काही शेअर्स विक्रीसाठी काढल्याचे सांगितले. कंपनीची पाहणी केल्यानंतर कंपनीचा टर्नओव्हर पाचशे कोटींचा करून देण्याच्या मोबदल्यात कंपनीचे १४ टक्के शेअर्स संशयित गिरीश पवार यांना देण्यास श्री. दानवेंनी सांगितले. .त्याची कागदपत्रे संशयित पवार याने तयार करताना त्याची कंपनीवर संचालक म्हणून नियुक्ती करून घेतली. ठरलेल्या २५ कोटींपैकी केवळ १४ कोटी ३४ लाख ९८ हजार ६२८ रुपये वर्ग करत संशयित पवारने १४ टक्के शेअर्स परस्पर गिरीश पवार, सतीश अग्रवाल यांच्या नावे वर्ग केले. आहिरे यांनी या दोघांना संचालक केले असता त्यांनी परस्पर संशयित कौस्तुभ लटके, शिवम पाटील, धीरेंद्र मेहरा यांना कंपनीचे संचालकपद दिले. त्यासाठी ‘आरसीओ’कडे जादा संचालकपदाची परस्पर नोंद करीत त्यांची फसवणूक केली..मुख्यमंत्र्यांनी दिली सूचनाश्री. अहिरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला असता, दोन आठवड्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना कारवाईची सूचना केली होती. त्यानुसार कैलास अहिरे यांनी आयुक्तालयास २५ ऑक्टोबरला तक्रार अर्ज दिला, त्यानंतर २७ ऑक्टोबरला गुन्हा नोंद करण्यात आला..दिलेली रक्कम परत मागितलीशेअर्स विक्रीचा व्यवहार २५ कोटींत ठरला असताना, संशयितांनी सुमारे दहा कोटींची रक्कम थकविली. संशयित गिरीश पवार याने कागदोपत्री फेरफार केला आणि मार्च २०२० मध्ये दिलेली रक्कम परत करावी, यासाठी अहिरे यांना नोटीस पाठविली. तसेच कंपनी रजिस्टर कार्यालयाकडे तक्रार केली. या दाव्याचा निकाल अहिरे यांच्याविरोधात गेला. श्री. दानवेंनी त्यांना अपील करण्याचा सल्ला दिला..संतापजनक! मागासवर्गीय समाजातील १० वर्षांच्या चिमुकलीवर मंदिरात लैंगिक अत्याचार; दोन नराधमांच्या कृत्याने संताप.या प्रकरणाचा मास्टरमाइंड गिरीश पवार आहे. त्यानेच अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून खोटा दावा दाखल केला आणि कंपनीचे संचालकपद बळकावले. तसेच दहा कोटींची फसवणूकही केली.- कैलास अहिरे, उद्योजक, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.