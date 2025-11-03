नाशिक

Nashik Fraud Case : मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर कारवाई! उद्योजक कैलास अहिरे यांच्या कंपनीत शेअर्स घेऊन फसवणूक, संचालकपदे बळकावल्याचा आरोप

FIR Filed Against Eight in ₹10 Crore Corporate Fraud : भाजप पदाधिकारी आणि उद्योजक कैलास अहिरे यांच्या तक्रारीनुसार, त्यांच्या कंपनीचे शेअर्स घेऊन १० कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नातूसह आठ जणांवर नाशिकच्या सातपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नाशिक: भाजप पदाधिकारी व उद्योजक कैलास अहिरे यांच्या कंपनीचे शेअर घेत ठरलेली रक्कम न देणे, कंपनीच्या कागदपत्रांत फेरफार करीत संचालकपदे बळकावणे व इतर तिघांनाही संचालक करणे, अहिरे यांच्यावर खोटा खटला दाखल करीत दहा कोटींच्या फसवणूक प्रकरणी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नातवासह आठ जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत.

