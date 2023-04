Nashik Fraud Crime : मशिन देण्याच्या बहाण्याने 60 लाखांची फसवणूक

By

Nashik Crime News : हळदीपासून पावडर व तेल बनविण्याचे मशिन देण्याचे आमिष देवून एकाची ६० लाख ९२ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अंबड पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Fraud of 60 lakhs on pretext of giving machine Nashik Fraud Crime)

शुभम अरविंद कुदळे (२५, रा. तुळजा भवानी चौक, नवीन नाशिक) यांच्या फिर्यादीनुसार संशयित सदानंद विनायक दीक्षित, संदीप सदानंद दीक्षित (रा. नवी मुंबई ) यांनी १७ ऑगस्ट २०२१ ते १५ एप्रिल २०२३ या काळात हळदीपासून पावडर व तेल बनविण्याचे मशिन देण्याचे आमिष देऊन वेळोवेळी बॅंक खात्यावरून ६० लाख ९२ हजार रुपयांची रक्कम घेतली.

कुदळे यांना मशिन न देता त्यांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी अंबड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी पुढील तपास वरिष्ठ निरीक्षक सूरज बिजली यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक निरीक्षक किशोर कोल्हे करत आहेत.