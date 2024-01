Nashik Fraud Crime: उद्योजकाची तब्बल सव्वा कोटींची फसवणूक; बँकेशी तडजोडीचे आमिष दाखवून घातला गंडा

नाशिक : सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील प्लॉटवर बँकेचे कर्ज असताना त्याची खरेदी करणार्या उद्योजकाला तारण कर्ज लिलावाच्या माध्यमातून कमी किमतीतील खरेदी करण्याचे आमिष दाखवून भामट्याने तब्बल १ कोटी २७ लाख ६५ हजार रुपयांचा गंडा घातला आहे.

याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तपासाकामी गुन्हा आर्थिक गुन्हेशाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. (Fraud of an entrepreneur worth crore fraud done by showing bait of compromise with bank nashik crime)