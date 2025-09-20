नाशिक
Nashik News : 'मोफत' वाळूची वाहतूक न परवडणारी; घरकुल लाभार्थी संतापले
Nashik District Plans Free Sand Distribution for Government Housing : राज्य सरकारच्या मोफत वाळू धोरणांतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर तयारी सुरू
नाशिक: राज्य सरकारच्या मोफत वाळू धोरणांतर्गत जिल्ह्यातील शासकीय घरकुलांसाठी ७६ हजार ब्रास मोफत वाळू वितरित करण्यात येणार आहे. जिल्हा गौणखनिज विभागाने त्यासाठी तयारी केली असून, लाभार्थ्यांना १ ऑक्टोबरपासून वाळू उपलब्ध करून देण्यात येईल. पण, वाळू ठेक्यापासून ते घरकुलापर्यंत वाहतुकीचा खर्चाचा भार उचलावा लागणार असल्याने प्रत्यक्षात ही वाळू न परवडणारी असल्याची भावना लाभार्थ्यांमध्ये आहे.