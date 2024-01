Nashik Crime: चोरीच्या दुचाक्या ग्रामीण भागात विक्री करणारे दोघे गजाआड; संशयितांकडून चोरीच्या 17 दुचाक्या जप्त

नाशिक : शहराच्या विविध भागातून चोरलेल्या दुचाक्या ग्रामीण भागात अत्यंत कमी किमतीमध्ये विकणाऱ्या दोघा अट्टल दुचाक्या चोरट्यांना शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट दोनच्या पथकाने अटक केली आहे.

संशयितांकडून १३ लाख ३५ हजारांच्या चोरलेल्या १७ दुचाक्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. (2 selling stolen two wheelers in rural areas jailed 17 stolen bikes seized from suspects Nashik Crime)