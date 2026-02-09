Nashik Fruit Market : नाशिकच्या फळबाजारात द्राक्षांचा गोडवा; काळ्या द्राक्षांना २०० रुपये किलोचा दर!

नाशिक: द्राक्षाचा हंगाम सुरू होताच बाजारपेठेत रंगत आली असून, फळांच्या दरांबरोबरच ऋतुबदलाची चाहूलही ठळकपणे जाणवू लागली आहे. थंडीची हळूहळू माघार, वाढता उष्मा आणि बदलते हवामान याचा थेट परिणाम फळबाजारावर दिसून येत आहे. सध्या काळ्या द्राक्षांनी बाजारात आघाडी घेतली असून, त्यांना प्रतिकिलो सुमारे २०० रुपयांचा भाव मिळत आहे. साध्या हिरव्या द्राक्षांनाही मागणी असून, ती १५० रुपये किलोने विकली जात आहेत..उन्हाळ्याची चाहूल लागताच शरीराला थंडावा देणाऱ्या या फळांकडे ग्राहकांचा ओढा वाढताना दिसतो. मोसंबी आणि संत्री या रसाळ फळांनाही चांगली मागणी असून, दोन्ही फळांचे दर ३० ते ४० रुपये किलोच्या आसपास स्थिरावले आहेत. आयुर्वेदाच्या दृष्टीने पाहता मोसंबी व संत्री ही पित्तशामक, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारी आणि शरीराला आवश्यक असलेले जीवनसत्त्व ‘क’ देणारी फळे मानली जातात. बदलत्या वातावरणात होणारा थकवा, घामाघूम अवस्था आणि उष्णतेचा त्रास कमी करण्यासाठी ही फळे उपयुक्त ठरत आहेत..सफरचंद सध्या तेजीत असून, बाजारात त्याचे दर १८० ते २०० रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. जरी सफरचंद हे थंड प्रदेशातील फळ असले, तरी त्याचा वापर सर्व ऋतूंमध्ये केला जातो. आयुर्वेदानुसार सफरचंद बलवर्धक, पचनास हलके आणि शरीरातील अशक्तपणा दूर करणारे मानले जाते, त्यामुळे वाढत्या उष्णतेतही त्याची मागणी कायम आहे. .पपईची बाजारात मोठ्या प्रमाणात आवक होत असून, ती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आहे. सध्या पपई २० ते २५ रुपये किलोने विकली जात असून, उन्हाळ्यात पचन सुधारण्यासाठी आणि शरीर स्वच्छ ठेवण्यासाठी पपईचे महत्त्व आयुर्वेदात सांगितले जाते. उष्णतेमुळे होणारे अपचन, जडपणा कमी करण्यासाठी पपई लाभदायक ठरते..Satara ZP Election Winner List 2026 : सातारा जिल्हा परिषद निवडणूक निकाल; वाचा कोण जिंकले? कोण हरले? पाहा विजयी उमेदवारांची यादी.परदेशी फळांची रेलचेलसध्या बाजारात परदेशी फळांची रेलचेल पाहायला मिळत आहे. स्ट्रॉबेरी, किवी, पेर, आलुबुखार, ड्रॅगन फ्रुट ही फळे मोठ्या प्रमाणात विक्रीला येत असून, बदलत्या जीवनशैलीमुळे त्यांना चांगली मागणी आहे. अँटीऑक्सिडंट्स, फायबर आणि विविध पोषक घटकांनी समृद्ध असलेली ही फळे आरोग्याबाबत जागरूक ग्राहकांची पसंती ठरत आहेत. अननसदेखील बाजारात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असून सोललेला अननस ८० ते १०० रुपये दराने मिळत आहे. उष्णतेत तहान भागवणारा आणि पचनास मदत करणारा अननस उन्हाळ्यात विशेष मागणीचे फळ मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.