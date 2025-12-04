Nashik Crime : गोळीबार करून दोन महिने फरारी, पाय मोडले तरी पळाला; नाशिकच्या भूषण लोंढेला यूपी मध्ये बेड्या

नाशिक: गेल्या दोन महिन्यांपासून प्राणघातक हल्ल्याच्या गुन्ह्यात फरारी असलेला सराईत गुन्हेगार व ‘पीएल’ गटातील सराईत गुन्हेगार भूषण प्रकाश लोंढे (३५, रा. स्वारबाबानगर, सातपूर), प्रिन्स चित्रसेन सिंग (३६, रा. गुरुकृपा अपार्टमेंट, जगताप मळा, सिडको) या दोघांना उत्तर प्रदेशातील नेपाळ सीमेवर अखेर बेड्या ठोकण्यात आल्या. नाशिक शहर गुन्हे शाखेच्या दुसऱ्या युनिटचे पथक गेल्या महिनाभरापासून या दोघांच्या मागावर होते. संशयित राजस्थान ते उत्तर प्रदेश अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी वास्तव्य बदलत असल्याने दोन वेळा त्यांनी पोलिसांना चकवा दिला होता..५ ऑक्टोबर २०२५ च्या मध्यरात्री भूषण लोंढे याने आयटीआय चौकाजवळील एका बारमध्ये गोळीबार केला होता. त्यानंतर तो आणि त्याचा साथीदार प्रिन्स सिंग फरारी होते. या प्रकरणी सातपूर पोलिसांत प्राणघातक हल्ला, खंडणीसह अन्य गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणाचा समांतर तपास शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट दोनकडून सुरू होता..लोंढेचे दोन्ही पाय मोडले पण...गत नोव्हेंबरमध्ये हे दोघे उत्तर प्रदेशातील बडौत (जि. बागपत) येथे असल्याची माहिती मिळाली. पोलिस पथकाला चाहूल लागताच दोघांनी पलायन केले. त्या वेळी एका उंच ठिकाणावरून उडी घेतल्याने भूषण लोंढे आणि त्याचा साथीदार राहुल गायकवाड जखमी झाले. लोंढेच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत होऊनही तो पथकाच्या हाती लागला नव्हता..राजस्थान- उत्तरप्रदेश- नेपाळ सीमा : सततचा पाठलागतांत्रिक विश्लेषणातून दोन्ही संशयित राजस्थानात असल्याचे समोर आले. त्यानुसार आयुक्त संदीप कर्णिक, गुन्हेशाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, उपायुक्त किशोर काळे, सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने कोटपुतली जिल्ह्यात शोधमोहीम राबवली. मानवी गुप्त माहिती आणि तांत्रिक साधनांचा वापर करून संशयितांचा माग काढण्यात आला..Pune Fraud Case : कोट्यवधींची फसवणूक करून मालमत्ता खरेदी; कोथरूडच्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअर जोडप्याच्या फसवणूकदारांना येरवडा जेल.दरम्यान, हे दोघे उत्तरप्रदेशातील नेपाळ सीमेजवळ वास्तव्याला असल्याचे निष्पन्न झाले. युनिट दोनचे प्रभारी सहायक निरीक्षक हेमंत तोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने महाराजगंज जिल्ह्यात अहोरात्र शोधमोहीम सुरू ठेवली. अखेर कोल्हुई परिसरात लपून बसलेल्या दोघांना बुधवारी (ता. ३) शिताफीने पकडण्यात आले. महाराजगंज न्यायालयात हजर करून ‘मार्गस्थ’ आदेश घेत पथक दोघांना घेऊन नाशिककडे रवाना झाले आहेत..युनिट दोनच्या पथकाने उत्कृष्ट कामगिरी केली. तांत्रिक विश्लेषणासोबतच पथकातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे हे यश मिळाले.- संदीप कर्णिक, आयुक्त, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.