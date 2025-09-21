Nashik Crime : प्रेयसीच्या खुनातील आरोपी १७ वर्षांनी पोलिसांच्या जाळ्यात

मोलमजुरी करणाऱ्या दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले. लग्न न करताच एकत्र राहत असताना, त्यांच्यात काही कारणातून कुरबूर झाली. त्यामुळे माहेरी आलेल्या प्रेयसीचा खून करून तो पसार झाला. प्रलंबित असलेल्या या गुन्ह्यात तो तब्बल १७ वर्षांनी पोलिसांच्या हाती लागला. विशेषत: पंचवटी पोलिस ठाण्यात तत्कालीन हवालदार असलेले विजय लोंढे यांनी कुशलतेने या गुन्ह्याचा तपास करीत आरोपीला जेरबंद केले. न्यायालयात जलद गतीने खटला चालून अवघ्या काही महिन्यांत आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षाही झाली..एप्रिल २०००. फुलेनगर परिसरातील एक व्यक्ती पंचवटी पोलिस ठाण्यात आली. तत्कालीन हवालदार विजय लोंढे हे पोलिस ठाण्यात होते. ती व्यक्ती लोंढे यांना भेटली आणि काही वर्षांपूर्वी आमच्याच एका नातलगाने एका बाईचा खून केला होता. त्याला अजून पोलिसांनी अटक केलेली नाही, त्याला अटक करा. तो आम्हाला खूपच त्रास देतो, असे त्या व्यक्तीने सांगितले. लोंढे यांना त्याच्यावर विश्वास बसत नव्हता. पण, जरा खोलवर जात विचारले असता, त्याने सांगितले, की १९८३ मधील ती घटना असावी. .यावरून लोंढे यांनी पोलिस ठाण्याचे दप्तर तपासायला सुरुवात केली. १९८३ चे गुन्हे नोंद पुस्तक शोधत असताना त्यात पंचवटी हद्दीतील फुलेनगरमध्ये सखूबाई हरी साठे या महिलेचा खून झाल्याची नोंद होती; परंतु त्यात आरोपी निष्पन्न नव्हता. त्यानंतर लोंढे यांनी जिल्हा न्यायालय गाठले. न्यायालयातील गुन्ह्यांची फाइल तपासली. गुन्हा प्रलंबित होता. त्यावरून हकिगत समजली होती; परंतु आरोपी १९८३ पासून फरारी होता. याची माहिती लोंढे यांनी पंचवटी पोलिस ठाण्याच्या तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षकांना दिली. त्यांनी गुन्ह्याचा तपास करण्याची अनुमती देताच, लोंढे यांनी पंचवटी पोलिस ठाण्यात आलेल्या त्या व्यक्तीची पुन्हा भेट घेतली. त्याच्याकडून आरोपीचा पत्ता घेतला..आरोपीला केली अटकसहा-सात महिन्यांपूर्वीच तो आरोपी नाशिक रोड परिसरातील गोरेवाडीत आला होता. पंचवटी पोलिसांनी गोरेवाडीत सापळा रचला आणि आरोपी नाना मरसाळे याला अटक केली. त्याच्याकडे चौकशी केली असता सुरुवातीला त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. पोलिसी खाक्या दाखविताच, मात्र तो पोपटासारखा बोलू लागला आणि १७ वर्षांपूर्वी केलेल्या खुनाची कबुलीही दिली..प्रेयसीचा गळा चिरलानाना याचे फुलेनगर परिसरात राहणाऱ्या सखूबाई साठे हिच्याशी प्रेमसंबंध जुळले होते. लग्न न करताच ते एकत्र राहत होते. त्यांना एक चिमुकली मुलगी होती. त्यांच्यात काहीतरी कुरबूर झाली आणि १२ मार्च १९८३ ला ती फुलेनगर परिसरात राहणाऱ्या तिच्या आई-वडिलांकडे निघून आली होती. नाना तिला घरी घेऊन जाण्यासाठी त्याच दिवशी आला; परंतु तिने जाण्यास नकार दिला. दुसऱ्या दिवशी १३ मार्च १९८३ ला सकाळी तिचे आई-वडील मेरी परिसरात शेतावर मजुरीसाठी गेले होते..सखूबाई घरात एकटीच होती. त्याचवेळी नाना पुन्हा तिला घरी घेऊन जाण्यासाठी आला होता. त्यांच्यात पुन्हा कुरबुरी झाल्या. सखूबाई त्याच्या जवळही यायला तयार नव्हती. त्यामुळे त्याने तिला काहीतरी खाऊ आणल्याचे म्हणून जवळ बोलविले. तीच संधी साधून त्याने त्याच्याकडील रामपुरी चाकूने सखूबाईच्या गळ्यावर वार केला. घाव वर्मी बसल्याने ती जागेवर कोसळली. तिला रक्ताच्या थारोळ्यात तसेच सोडून नाना पसार झाला. त्या वेळी फुलेनगर आजच्या इतके गजबजलेले नव्हते. बराच वेळाने ही घटना उघड झाली. पंचवटी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. नाना मरसाळे याच्याविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला; परंतु तो पोलिसांच्या हाती लागला नव्हता. त्यामुळे १९८३ पासून सखूबाईच्या खुनाचा गुन्हा प्रलंबित होता..Nagpur News: नागपूर सावनेर मार्गावरील बोलेरो कारमध्ये तरुणाचा मृतदेह; परिसरात खळबळ.लोंढे यांची कुशलतानाना मरसाळे याला अटक केल्यावर पुरवणी आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले. १९८३ मधील खुनातील आरोपी एप्रिल २००० मध्ये अटक झाला. न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल होताच, खटला जलदगतीने सुरू करण्यात आला. ऑक्टोबर २००० मध्ये आरोपी नाना मरसाळे यास जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. लोंढे यांना एप्रिल २००० मध्ये पोलिस ठाण्यात भेटण्यासाठी आलेली व्यक्ती ही आरोपी नाना मरसाळे याची नातलग होती. नानाने सखूबाईचा खून केला आणि तो परागंदा झाला होता. या खटल्यात लोंढे यांनी कुशलतेने तपास करीत पुरवणी आरोपपत्र केले. त्यामुळे सखूबाईचा खून करणाऱ्या तिच्या प्रियकरास १७ वर्षांनी शिक्षा झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.