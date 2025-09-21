Nashik Crime : प्रेयसीच्या खुनातील आरोपी १७ वर्षांनी पोलिसांच्या जाळ्यात

नाशिक

Background of the Fule Nagar Murder Case : लग्न न करताच एकत्र राहत असताना, त्यांच्यात काही कारणातून कुरबूर झाली. त्यामुळे माहेरी आलेल्या प्रेयसीचा खून करून तो पसार झाला. प्रलंबित असलेल्या या गुन्ह्यात तो तब्बल १७ वर्षांनी पोलिसांच्या हाती लागला.
नरेश हाळणोर; सकाळ वृत्तसेवा
मोलमजुरी करणाऱ्या दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले. लग्न न करताच एकत्र राहत असताना, त्यांच्यात काही कारणातून कुरबूर झाली. त्यामुळे माहेरी आलेल्या प्रेयसीचा खून करून तो पसार झाला. प्रलंबित असलेल्या या गुन्ह्यात तो तब्बल १७ वर्षांनी पोलिसांच्या हाती लागला. विशेषत: पंचवटी पोलिस ठाण्यात तत्कालीन हवालदार असलेले विजय लोंढे यांनी कुशलतेने या गुन्ह्याचा तपास करीत आरोपीला जेरबंद केले. न्यायालयात जलद गतीने खटला चालून अवघ्या काही महिन्यांत आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षाही झाली.

