Nashik News: येवल्यातील रस्त्यांसाठी 40 कोटींचा निधी मंजूर! आमदार दराडे बंधूंचा पुढाकार

येवला : तालुक्यातील रस्त्यांच्या कामांसाठी आमदार नरेंद्र दराडे व आमदार किशोर दराडे यांनी सुमारे ४० कोटींच्या निधीला मंजुरी मिळविली आहे.

यामुळे ग्रामीण भागातील वर्षानुवर्ष रखडलेल्या रस्त्यांची अवकळा थांबून नागरिकांची सोय होणार आहे. (Fund of 40 crores approved for roads in Yeola Initiative of MLA Darade brothers Nashik News)