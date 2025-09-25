Nashik Ramleela Festival : पंतप्रधान मोदींच्या कौतुकाने कलाकारांचा उत्साह वाढला! नाशिकच्या रामलीला उत्सवाकडे सर्वांचे लक्ष

डीजीपीनगर: नवरात्रोत्सव म्हणजे असत्यावर सत्याचा विजय. प्रभु श्रीराम यांनी लंकेवर हल्ल्यापूर्वी माता भगवतीची नऊ दिवस पूजा केली आणि दहाव्या दिवशी माता भगवतीच्या आशीर्वादाने रावणावर विजय मिळवला. या धर्तीवरच मागील ७० वर्षांपासून गांधीनगर येथे रामलीला उत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. .१९५५-५६ साली सुरू झालेल्या या रामलीलेची सुरुवातीची दोन वर्षे उर्दूतून, तर नंतर हिंदी भाषेतून सादरीकरण केले गेले. पूर्वी १३ दिवस चालणारी रामलीला आता आर्थिक कारणास्तव ८ दिवसांची झाली आहे. रामाच्या जन्मापासून ते रावण दहनापर्यंतचा इतिहास कलाकार प्रत्यक्ष जिवंत स्वरूपात सादर करतात. .हौशी कलाकारांनी मुद्रणालयातील नोकरी सांभाळून दोन महिने दररोज सात ते आठ तास सराव करून रामलीलेत भूमिका साकारतात. यावर्षी रामाची भूमिका ओम जाधव, सीतेची पायल शर्मा, लक्ष्मणाची साहिल शर्मा तर रावणाची भूमिका ज्ञानेश्वर कुंडारीया करणार आहेत. तीन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्र पाठवून गांधीनगरच्या रामलीला आयोजकांचे कौतुक केले होते. त्यामुळे स्थानिक कलाकारांचा उत्साह अधिक वाढला..कलाकारांची खंतरामलीला लोककला जतन करण्याची गरज आहे. यासाठी शासनाने अर्थसाहाय्य करणे गरजेचे आहे. नाहीतर ही कला पडद्याआड जायला वेळ लागणार नाही. अशी खंत यातील कलाकार व्यक्त करतात..आजपासून प्रारंभगांधीनगर येथे होत असलेल्या रामलीला उत्सवात गुरुवार (ता.२५) पासून प्रारंभ होत आहे. २ ऑक्टोंबर २०२५ पर्यंत रोज रात्री आठ ते दहा या वेळेत नाशिक-पुणे रोडवरील गांधीनगर मैदानावर रामलीला उत्सव होईल..Navaratri 2025 : गरब्याच्या आयोजनांमुळे महिलांना सुरक्षित व्यासपीठ : अमृता फडणवीस.रामलीला समितीचे अध्यक्ष बन्सीधर दुबे आणि सर्व संचालकांच्या प्रयत्नातून ही परंपरा आजतागायत टिकून आहे. भारतीय संस्कृती व लोककला जपण्यासाठी शासनाने आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे, नाहीतर या परंपरेला पडदा पडायला वेळ लागणार नाही.- कपिलदेव शर्मा, महासचिव रामलीला समिती गांधीनगर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.