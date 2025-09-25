नाशिक

Nashik Ramleela Festival : पंतप्रधान मोदींच्या कौतुकाने कलाकारांचा उत्साह वाढला! नाशिकच्या रामलीला उत्सवाकडे सर्वांचे लक्ष

History of Gandhinagar Ramleela Festival : नाशिकमधील गांधीनगर येथे गेल्या ७० वर्षांपासून रामलीला उत्सव साजरा केला जात आहे. रामायणातील प्रमुख प्रसंगांचे सादरीकरण करून कलाकार ही ऐतिहासिक परंपरा जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
डीजीपीनगर: नवरात्रोत्सव म्हणजे असत्यावर सत्याचा विजय. प्रभु श्रीराम यांनी लंकेवर हल्ल्यापूर्वी माता भगवतीची नऊ दिवस पूजा केली आणि दहाव्या दिवशी माता भगवतीच्या आशीर्वादाने रावणावर विजय मिळवला. या धर्तीवरच मागील ७० वर्षांपासून गांधीनगर येथे रामलीला उत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो.

