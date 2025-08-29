नाशिक

Nashik Ganesh Festival : यंदाच्या गणेशोत्सवावर निवडणुकांची छाप; नाशिकमध्ये इच्छुकांकडून जोरदार प्रचार

Ganesh Festival Becomes Election Campaign Platform : यंदाच्या श्री गणेशोत्सवावर राजकारणाचीच छाप अधिक दिसून येत आहे. प्रत्यक्षात निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी उत्सवाच्या माध्यमातून निवडणूक प्रचाराची प्राथमिक फेरी पूर्ण करण्याचा इच्छुकांचे प्रयत्न आहेत.
Ganesh Festival
Ganesh Festivalsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजला आहे. त्यामुळे यंदाच्या श्री गणेशोत्सवावर राजकारणाचीच छाप अधिक दिसून येत आहे. प्रत्यक्षात निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी उत्सवाच्या माध्यमातून निवडणूक प्रचाराची प्राथमिक फेरी पूर्ण करण्याचा इच्छुकांचे प्रयत्न आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
festival
political
election
Ganeshotsav
Ganesh Fesitival

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com