Jalgaon News : जळगावमध्ये गणेश विसर्जनाला गालबोट; गिरणा नदीत बुडून दोन तरुण बेपत्ता

जळगाव: गणपती विसर्जनासाठी गेलेला गणेश गंगाधर कोळी (वय २५, रा. ममुराबाद, ता. जळगाव) आणि राहुल सोनार असे दोन तरुण वेगवेगळ्या घटनांत गिरणा नदीपात्रात बुडून बेपत्ता झाले. या तरुणांचा नदीपात्रात शोध घेतला जात आहे. ही घटना शनिवारी (ता.६) सायंकाळी सव्वासहाच्या सुमारास जळगाव तालुक्यातील भोकणी, निमखेडी शिवारालगत घडली. वाळूमाफियांकडून वर्षभर सुरू असलेल्या बेसुमार उपशामुळे नदीपात्रात मोठमोठे लवण तयार झाले आहेत. .ममुराबाद येथील कोळी कुटुंबीय शनिवारी (ता.६) घरगुती गणपतीचे विसर्जन करण्यासाठी निमखेडी शिवारात गिरणा नदीपात्रामध्ये गेले होते. या ठिकाणी गणेश कोळी हा तरुण गणपती मूर्ती घेऊन नदीपात्रात गेला. त्यावेळी त्याला पाण्याचा अंदाज आला नाही. त्यामुळे गणेश कोळी हा तरुण पाण्यात बुडाला व बेपत्ता झाला. घटनास्थळी तालुका पोलिस, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. .त्यांनी पट्टीच्या पोहोणाऱ्यांकडून तरुणाचा शोध सुरू केला. शनिवारी रात्री साडेनऊपर्यंत तरुणाचा नदीत शोध घेण्यात आला. मात्र अंधारामुळे अडथळे येत असल्याने बचावकार्य थांबविण्यात आले. त्यानंतर रविवारी सकाळी नऊपासून पुन्हा तरुणाचा शोध सुरू करण्यात आला. यासाठी आव्हाणेसह भुसावळ, मुक्ताईनगर येथील पट्टीच्या पोहणाऱ्यांना बोलावण्यात आले. त्यांच्याकडून तरुणाचा नदीपात्रामध्ये शोध घेतला जात आहे. रविवारी तहसीलदार शीतल राजपूत यांनीही घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली व आवश्यक सूचना दिल्या..वाळूमाफियांमुळे बळीजळगाव शहराला लागून असलेल्या निमखेडी, बांभोरी ते कांताई बांधारा या संपूर्ण परिसरात बेसुमार वाळूचा उपसा सुरू असतो. वर्षभर वाळूमाफिया या ठिकाणांहून जेसीबी, पोकलॅण्डसारख्या यंत्रांद्वारे वाळूचा उपसा करतात. परिणामी, नदीपात्रात जेथे बारीक वाळू सापडते. तेथे वीस फुटांवर खोदकाम करून मोठमोठे खड्डे तयार झालेले असतात. धरणातून पाणी सोडल्यावर आणि पावसाच्या पाण्यामुळे नदीला पूर येऊन नदीपात्रातील खड्डे नेमके कुठे आहेत, याचा अंदाज चुकतो. पाण्याच्या प्रवाहामुळे हे खड्डे इकडून तिकडे सरकत असल्यानेही नदीपात्रात कृत्रिम डोह तयार होतात. अशाच डोहाचा अंदाज चुकल्याने गणेश कोळी हा तरुण बेपत्ता झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले..कुटुंबीयांदेखत गणेश बुडालानिमखेडी शिवारात गणेश कोळी हा कुटुंबीयांसह गणपती विसर्जनासाठी आला होता. आई-वडिलांसह कुटुंबीया देखत तरुण नदीच्या पाण्यात बुडल्याने कुटुंबीयांना जबर धक्का बसला आहे..Accident News : रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे भीषण अपघात; पिकअप उलटून १२ मजूर जखमी, उपचारासाठी मालेगावला हलवले.कोल्हे हिल्सचा तरुण बुडालाशहरातील कोल्हे हिल्स परिसरात वास्तव्यास असलेला राहुल सोनार हा तरुण गणेश विसर्जनासाठी गेला होता. गिरणा पंपिंग परिसरात सौखेडा शिवारात गणेश विसर्जन करीत असताना राहुल वाहत्या पाण्यात उतरल्याने बुडाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन पथक व अन्य संबंधित विभागांना पाचारण केले. सध्या या तरुणाचा शोध नदीपात्रात सुरू आहे. पोलिसांनी नागरिकांच्या मदतीने शनिवारी रात्रीपर्यंत गणेश कोळी याचा गिरणा नदीपात्रात शोध घेतला; परंतु धरणातून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग सुरू असल्याने शोधकार्यात अडथळे आले. त्यामुळे आज सकाळी पुन्हा शोधकार्याला सुरुवात करण्यात आली.