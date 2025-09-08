नाशिक

Jalgaon News : जळगावमध्ये गणेश विसर्जनाला गालबोट; गिरणा नदीत बुडून दोन तरुण बेपत्ता

Two Youths Drown During Ganesh Immersion in Ganga River Near Jalagaon : जळगाव जिल्ह्यातील गिरणा नदीत गणेश विसर्जनादरम्यान दोन तरुण बुडाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. नदीपात्रात वाळूमाफियांनी केलेल्या बेसुमार उपशामुळे तयार झालेल्या डोहांमध्ये पाण्याचा अंदाज न आल्याने हा अपघात झाला.
youth drowning

youth drowning

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: गणपती विसर्जनासाठी गेलेला गणेश गंगाधर कोळी (वय २५, रा. ममुराबाद, ता. जळगाव) आणि राहुल सोनार असे दोन तरुण वेगवेगळ्या घटनांत गिरणा नदीपात्रात बुडून बेपत्ता झाले. या तरुणांचा नदीपात्रात शोध घेतला जात आहे. ही घटना शनिवारी (ता.६) सायंकाळी सव्वासहाच्या सुमारास जळगाव तालुक्यातील भोकणी, निमखेडी शिवारालगत घडली. वाळूमाफियांकडून वर्षभर सुरू असलेल्या बेसुमार उपशामुळे नदीपात्रात मोठमोठे लवण तयार झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Jalgaon
Nashik
maharashtra
death
Youth
girna river
Drowning death
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com