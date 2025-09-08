Igatpuri News : इगतपुरीत गणेशविसर्जन मिरवणुकीपूर्वी पोलिसांनी खड्डे बुजवून सुरक्षितता वाढवली

इगतपुरी शहर: गणेशविसर्जनाच्या दिवसापर्यंतसुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शहरातील तीनलकडी पुलावर पडलेले खड्डे न बुजविल्याने अखेर शनिवारी (ता. ६) सायंकाळी सहाला गणेशविसर्जन मिरवणूकप्रसंगी कोणत्याही प्रकारे गणेशमूर्तींना नुकसान होऊ नये व धार्मिक, सामाजिक बाधा निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिस निरीक्षक सारिका अहिरराव यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनीच हातात टिकाव अन् फावडे घेऊन खड्डे बुजविले..सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे शहरातील तीनलकडी पूल व विपश्यना विद्यापीठाकडे जाणाऱ्या जुन्या मुंबई-आग्रा महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे झाल्याने या खड्ड्यांत शालेय विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिक, तसेच महिला पडत असताना अनेक लहान-मोठे अपघात होत असल्याने नागरिकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तक्रार करूनही खड्डे बुजविले गेले नाहीत. तीनलकडी पूल ते हनुमानमंदिर, धम्मगिरी, ग्रामीण दवाखान्याच्या मार्गापर्यंत झालेले खड्डे बुजवून पोलिस निरीक्षक सारिका अहिरराव व पोलिस पथकाने भर पावसात सामाजिक बांधिलकी जोपासत अखेर खड्डेमुक्त रस्ता मोकळा करून दिला. .पोलिसांनी खड्डे बुजविल्याने गणेश मंडळ व नागरिकांकडून पोलिसांचे कौतुक होत आहे. या वेळी पोलिस उपनिरीक्षक अमोल गायधनी, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक शंकर तातडे, हवालदार विनोद गोसावी, दीपक निकुंभ, नीलेश देवराज, अभिजित पोटिंदे, करण ठाकूर, कृष्ण गोडसे, दीपक पटेकर, गृहरक्षक दलाचे सुरेश पंडित, दोंदे, मोंडे, भंडागे यांनी खड्डे बुजविण्याचे काम केले..Nashik Ganesh Visarjan : डीजे बंदी झुगारून गणेश विसर्जन मिरवणुकीत दणदणाट; नाशिकमध्ये शांततेत पार पडला सोहळा.‘बांधकाम’चे आश्वासन फोलसण-उत्सव काळात या खड्ड्यांतून मिरवणुका याच खड्ड्यातून जाणार असताना याचे गांभीर्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जाणवले नाही. पोलिस ठाण्यातर्फे गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शांतता समितीच्या बैठकीत गणेश मिरवणुकीच्या मार्गावरील सर्व खड्डे बुजविण्यात येतील, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली होती. मात्र शेवटपर्यंत खड्डेच न बुजविल्याने पोलिसांना खड्डे बुजविण्याची वेळ आली. आश्वासन फोल ठरल्याने गणेश मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.