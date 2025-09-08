नाशिक

Igatpuri News : इगतपुरीत गणेशविसर्जन मिरवणुकीपूर्वी पोलिसांनी खड्डे बुजवून सुरक्षितता वाढवली

Igatpuri Police Fill Dangerous Potholes Before Ganesh Visarjan : इगतपुरी शहरातील तीनलकडी पुलावरील आणि गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गावरील खड्डे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने न बुजविल्याने अखेर पोलीस निरीक्षक सारिका अहिरराव यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनीच फावडे घेऊन ते बुजवले. या कार्यामुळे नागरिकांनी पोलिसांचे कौतुक केले.
सकाळ वृत्तसेवा
इगतपुरी शहर: गणेशविसर्जनाच्या दिवसापर्यंतसुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शहरातील तीनलकडी पुलावर पडलेले खड्डे न बुजविल्याने अखेर शनिवारी (ता. ६) सायंकाळी सहाला गणेशविसर्जन मिरवणूकप्रसंगी कोणत्याही प्रकारे गणेशमूर्तींना नुकसान होऊ नये व धार्मिक, सामाजिक बाधा निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिस निरीक्षक सारिका अहिरराव यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनीच हातात टिकाव अन्‌ फावडे घेऊन खड्डे बुजविले.

