Nashik Ganeshotsav 2025 : नाशिकमध्ये पावसाच्या साक्षीने गणेशाचे आगमन; 'एक गाव, एक गणपती'ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

नाशिक: सायंकाळचे थेंबदार वातावरण... आकाशातून रिमझिम पाऊस ठिपकत होता आणि त्याच वेळी रस्त्यांवर ढोल-ताशांचा नाद गुंजू लागला. गणरायाच्या जयघोषात लोकांचे पाय नकळत ताल धरू लागले. मुले-मुली पावसाच्या सरींना न जुमानता नाचू लागली. कुठे रंगीबेरंगी पताका, कुठे फुलांची आरास, तर कुठे समाजप्रबोधनाचे देखावे... जणू प्रत्येक गल्ली, प्रत्येक चौक गणरायाच्या स्वागतासाठी सजून निघाला होता..जिल्हाभरातील ४० पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत तब्बल एक हजार ३३१ सार्वजनिक मंडळांनी गणरायाची प्रतिष्ठापना केली आहे. एका मंडळात पावसाच्या धारा झेलत मंडळी मूर्ती आणत होती; लोकांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू होते. पावसात ओली झालेली आराससुद्धा भक्तिभावाने उजळून निघाली होती. यंदा जिल्ह्यात एक वेगळेच दृश्य अनुभवायला मिळाले. 'एक गाव, एक गणपती' या उपक्रमाला मिळालेला प्रतिसाद देदीप्यमान होता.साठी रांगा लावल्या होत्या..तब्बल ८०० गावांनी एकत्र येऊन एकाच गणरायाची प्रतिष्ठापना केली. उत्सवाचा आनंद सुरळीत राहावा यासाठी पोलिसांचे नियोजन तितकेच दिमाखदार होते. सोशल मीडियावरही करडी नजर ठेवली जात असल्याने उत्सवाचा माहोल शिस्तबद्ध राहिला आहे..Ganesh Festival 2025: गणपती पर्णसाज: धोतरा व रुईचे देवपूजेतील महत्त्वाचं स्थान, जाणून घ्या औषधी गुणधर्म.निवडणुकांची चाहूल आणि उत्सवाचा रंगजिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्याने काही गावांत राजकारणाच्या चर्चाही रंगल्या होत्या. पण त्या चर्चांपेक्षा जास्त जोरदार होता तो गणरायाचा जयघोष. राजकारणाला क्षणभर विसरून लोकांनी गणरायाच्या दर्शना.