Nashik Ganeshotsav 2025 : नाशिकमध्ये गणरायाच्या आगमनाचा उत्साह शिगेला, बाजारपेठा गजबजल्या

नाशिक: चौदा विद्या अन् चौसष्ट कलांचा अधिपती असलेल्या गणरायाच्या स्वागतासाठी अवघी नाशिकनगरी सज्ज झाली आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभुमीवर बाजारपेठ गजबजली आहे. बुधवारी (ता.२७) दुपारी दीडपर्यत घरगुती गणरायांची प्राणप्रतिष्ठापनेसाठीचा मुहूर्त असणार आहे. सार्वजनिक मंडळांच्या मंडपात रात्रीपर्यंत गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करता येईल. .अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपलेल्या गणेशोत्सवाची तयारी अंतिम टप्यात पोहचली आहे. लाडक्या गणरायाच्या स्वागतासाठी गणेशभक्त आतूर झाले आहेत. वरुणराजाने कृपा केल्याने मंगळवारी (ता.२६) पुजा साहित्य व सजावटीच्या साहित्य खरेदीसाठी बाजारपेठेत गर्दी झाली. शहराचा मुख्य भाग असलेल्या रविवार कारंजा, मेनरोड, कानडे मारुती लेन परिसरात नागरिकांच्या गर्दीमुळे फुलून गेला. उपनगरांमध्येही उत्सवाचा आनंद पाहायला मिळाला..दरम्यान, हरतालिकेच्या मुहूर्तावर (ता.२६) काही भाविकांनी वाजतगाजत गणेशमुर्ती घरी आणल्या. तसेच सार्वजनिक मंडळांमध्ये कार्यकर्त्यांकडून देखाव्यांवर अंतिम हात फिरवण्याचे काम केले जात होते. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभुमीवर बाजारपेठेत चैतन्य निर्माण झाले आहे. पुढील अकरा दिवस अवघी नगरी गणरायाच्या भक्तीत तल्लीन होणार आहे..पूजा साहित्याला मागणीगणेश पूजनासाठी हळद-कुंकू, अष्टगंध, चंदन, अत्तर अशा विविध पूजासाहित्याचे महत्त्व आहे. त्यामुळे या वस्तूंच्या खरेदीसाठी महिला वर्गाने बाजारपेठेत गर्दी केली. तसेच रांगोळी व रांगोळीच्या वेगवेगळ्या रंगांनाही विशेष मागणी असल्याचे पाहायला मिळाले..प्राणप्रतिष्ठपनेचे मुहूर्तबुधवारपासून (ता. २७) प्रारंभ होणारा गणेशोत्सव यंदा ११ दिवसांचा असणार आहे. सूर्योदयापासून ते दुपारी एक वाजून ३० मिनिटांपर्यंत घरगुती गणेशाची प्राणप्रतिष्ठापना करून षोडशोपचारे पूजा करता येणार आहे. सकाळी ११ वाजून २५ मिनिटे ते दुपारी एक वाजून ५४ मिनिटांपर्यंत माध्यान्ह काळ असेल. दरम्यान, सार्वजनिक गणेश मंडळांमध्ये साधारणतः रात्री आठपर्यंत मूर्ती प्रतिष्ठापना करता येईल..पत्री, दूर्वा, कमळाची फुले दाखलश्रीगणेशाला दूर्वा प्रिय असून, पूजनामध्ये पत्री व कमळाच्या फुलांना अधिक महत्त्व आहे. शहरालगतच्या गावांमधून शेतकरी व छोटे-मोठे विक्रेते दूर्वा, पत्री तसेच कमळाची फुले घेऊन विक्रीसाठी दाखल झाली आहेत. गणेशभक्तांनी या वेळी मनमुराद खरेदी केल्याने विक्रेत्यांना गणराय पावला..Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश चतुर्थीला चंद्र दर्शन का टाळावे? चुकून चंद्र पाहिलाच तर काय आहे उपाय? जाणून घ्या.गणेशोत्सव हा मांगल्य व आनंदाचा सोहळा आहे. बुद्धीची देवता असलेल्या श्री गणेशाचे बुधवारी (ता. २७) सर्वत्र आगमन होत आहे. घरगुती गणेशाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी दुपारी दीडपर्यंतचा मुहूर्त आहे. गणेश चतुर्थीला चंद्रदर्शन निषिद्ध मानले जाते.- नरेंद्र धारणे, धर्मशास्त्रतज्ज्ञ, नाशिक.