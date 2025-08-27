नाशिक

Nashik Ganeshotsav 2025 : नाशिकमध्ये गणरायाच्या आगमनाचा उत्साह शिगेला, बाजारपेठा गजबजल्या

Nashik Gears Up for Ganeshotsav 2025 : नाशिकमध्ये गणेशोत्सवाची तयारी अंतिम टप्यात; घरगुती व सार्वजनिक गणेशमूर्ती प्रतिष्ठापनेसाठी बाजारपेठ गजबजलेली, दूर्वा, पत्री व कमळाची फुले विक्रेत्यांकडे दाखल.
Updated on

नाशिक: चौदा विद्या अन्‌ चौसष्ट कलांचा अधिपती असलेल्या गणरायाच्या स्वागतासाठी अवघी नाशिकनगरी सज्ज झाली आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्‍वभुमीवर बाजारपेठ गजबजली आहे. बुधवारी (ता.२७) दुपारी दीडपर्यत घरगुती गणरायांची प्राणप्रतिष्ठापनेसाठीचा मुहूर्त असणार आहे. सार्वजनिक मंडळांच्या मंडपात रात्रीपर्यंत गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करता येईल.

