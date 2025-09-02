नाशिक

Nashik Ganeshotsav : गणेशोत्सवाचा जल्लोष वाढला: नाशिकमध्ये मध्यरात्रीपर्यंत आरास-देखावे पाहण्याची परवानगी

Midnight Permission for Aaras Dekhave in Nashik : नाशिकमध्ये गणेशोत्सवाच्या शेवटच्या पाच दिवसांत आरास व देखावे पाहण्यासाठी भाविकांना मध्यरात्रीपर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. विसर्जनाच्या दिवशी वाहतुकीत बदल करण्यात आले असून, पोलिसांनी विशेष बंदोबस्त उभारला आहे.
Nashik Ganeshotsav
Nashik Ganeshotsavsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: गणेशोत्सवाच्या पार्श्‍वभूमीवर भाविकांना मंगळवार (ता.२) पासून पाच दिवस मध्यरात्रीपर्यंत आरास व देखाव्याचा आनंद घेता येणार आहे. ५ सप्टेंबर मध्य‌रात्रीपर्यंत नाशिककरांसह पंचक्रोशीतील भाविकांना आरास देखावे पाहता येतील, तर शनिवारी (ता. ६) मध्यरात्रीपर्यंत विसर्जन मिरवणुकीचा आनंद लुटता येणार आहे.

Nashik
police
maharashtra
festival
Ganeshotsav
Ganesh Fesitival

