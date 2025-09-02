Nashik Ganeshotsav : गणेशोत्सवाचा जल्लोष वाढला: नाशिकमध्ये मध्यरात्रीपर्यंत आरास-देखावे पाहण्याची परवानगी

नाशिक: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांना मंगळवार (ता.२) पासून पाच दिवस मध्यरात्रीपर्यंत आरास व देखाव्याचा आनंद घेता येणार आहे. ५ सप्टेंबर मध्यरात्रीपर्यंत नाशिककरांसह पंचक्रोशीतील भाविकांना आरास देखावे पाहता येतील, तर शनिवारी (ता. ६) मध्यरात्रीपर्यंत विसर्जन मिरवणुकीचा आनंद लुटता येणार आहे. .गणेश मंडळांना आरास व देखावे खुले ठेवण्यास पोलिसांकडून परवानगी देण्यात आली आहे. एरवी रात्री दहानंतर देखाव्यांसह ध्वनीक्षेपकांवरही बंदी असते. दरम्यान, मंगळवारी (ता. २) सातवा दिवस असून, विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आलेले आहेत..वर्षभरातील काही दिवस सार्वजनिक उत्सवाच्या काळात मध्यरात्रीपर्यंत मर्यादा शिथिल करण्यात येते. त्यानुसार या वेळी गणेशोत्सवातील शेवटचे पाच दिवस शिथिलता दिली आहे. यात अखेरच्या गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीचाही समावेश आहे. त्यामुळे मंडळांनी उभारलेले देखावे मध्यरात्रीपर्यंत पाहण्याची संधी भाविकांना मिळणार आहे. तसेच, उपाहारगृहही मध्यरात्रीपर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा मिळालेली आहे. त्यामुळे उद्यापासून पाच दिवस मध्यरात्री बारापर्यंत दणदणाट असणार आहे. .विशेषत: संगीतावर आधारित लाईटिंगचा झगमगाट पाहण्यासाठी तरुणाई उत्साही असते. एरवी रात्री दहापर्यंतची मर्यादा असल्याने बहुतांश नागरिक घराबाहेर पडणे टाळतात. परंतु हीच मर्यादा मध्यरात्रीपर्यंत केल्याने देखावे पाहण्यासाठीही भाविकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. तर शेवटच्या विसर्जन मिरवणुकीमध्ये डीजे वाजविण्यावर बंदी असली तरीही काही मंडळांकडून ती झुगारली जाते. तर काही मंडळे हे पारंपारिक वाद्य वाजविण्यावर भर देतात..येथील मार्गात बदलमंगळवारी (ता. २) सातवा दिवस असून, काही भाविकांकडून सातव्या दिवशी लाडक्या गणरायाला निरोप दिला जातो. त्यामुळे विसर्जनस्थळांवर गर्दी होण्याची शक्यता असल्याने वाहतूक मार्गात दुपारी दोन ते मध्यरात्री बारापर्यंत बदल केले आहेत. निमाणी बसस्थानकावरून पंचवटी कारंजा, मालेगाव स्टॅन्ड, रविवार कारंजा मार्गावर आणि सीबीएसकडून पंचवटीकडे जाणाऱ्या मार्गावर राज्य परिवहन मंडळाच्या सर्व बस, सिटीलिंक बस व जड वाहनांना दुपारी दोन ते रात्री बारापर्यंत वाहतुकीसाठी प्रवेश बंद असेल..पर्यायी मार्ग म्हणून काटया मारुती चौक, संतोष टी पॉइंट, कन्नमवार पूल, द्वारका सर्कल मार्गाने नाशिक, नाशिक रोड, अंबड, सातपूर व इतर ठिकाणी जातील. तसेच सीबीएसवरून निघणारी वाहतूक अशोकस्तंभ, रामवाडी पूल, मखमलाबाद नाका, पेठनाका सिग्नल, दिंडोरी नाका, या मार्गावरुन निमाणी स्टॅन्डकडे जातील..Ranjangaon Land Scam : माेठी बातमी! 'महागणपती रांजणगाव देवस्थानाचे ६५ एकर क्षेत्र गायब';थेट राज्यपालांकडे तक्रार, देवस्थान ट्रस्टही खडबडून जागे.गणेशोत्सवातील विसर्जन मिरवणुकीसह शेवटचे पाच दिवस मध्यरात्री बारा वाजेपर्यंत देखावे, आरास पाहण्यास परवानगी आहे. त्या दृष्टीने बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.- किरणकुमार चव्हाण, पोलिस उपायुक्त, शहर गुन्हे शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.