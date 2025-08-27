नाशिक

Nashik News : गणपती उत्सवात आरोग्य सेवा; नाशिकमध्ये ४२ गणेश मंडळांत मोफत तपासणी

Ganeshotsav Community Health Camps in Nashik : जिल्ह्यात २८ ऑगस्ट ते ५ सप्टेंबर या काळात ४२ सार्वजनिक गणेश मंडळांत होणाऱ्या शिबिरात मोफत आरोग्य चिकित्सा व उपाचारार्थ मार्गदर्शन करण्यात येईल.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: मुंबई येथील मुख्यमंत्री सचिवालय, तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधी तथा धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष यांच्या समन्वयाने गणेशोत्सवात श्रीगणेशा आरोग्याचा समुदाय आरोग्य शिबिर घेण्यात येईल. जिल्ह्यात २८ ऑगस्ट ते ५ सप्टेंबर या काळात ४२ सार्वजनिक गणेश मंडळांत होणाऱ्या शिबिरात मोफत आरोग्य चिकित्सा व उपाचारार्थ मार्गदर्शन करण्यात येईल. गरजू रुग्ण व नागरिकांनी शिबिरात सहभागी व्हावे, असे आवाहन तहसीलदार मंजूषा घाटगे यांनी केले.

