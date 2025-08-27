Nashik News : गणपती उत्सवात आरोग्य सेवा; नाशिकमध्ये ४२ गणेश मंडळांत मोफत तपासणी

नाशिक: मुंबई येथील मुख्यमंत्री सचिवालय, तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधी तथा धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष यांच्या समन्वयाने गणेशोत्सवात श्रीगणेशा आरोग्याचा समुदाय आरोग्य शिबिर घेण्यात येईल. जिल्ह्यात २८ ऑगस्ट ते ५ सप्टेंबर या काळात ४२ सार्वजनिक गणेश मंडळांत होणाऱ्या शिबिरात मोफत आरोग्य चिकित्सा व उपाचारार्थ मार्गदर्शन करण्यात येईल. गरजू रुग्ण व नागरिकांनी शिबिरात सहभागी व्हावे, असे आवाहन तहसीलदार मंजूषा घाटगे यांनी केले..जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी (ता. २६) समुदाय शिबिरांच्या आयोजनाबाबत बैठक झाली. त्या वेळी घाटगे बोलत होत्या. या वेळी मुख्यमंत्री सहायता निधी जिल्हा कक्षाचे प्रमुख डॉ. चैतन्य बैरागी, सहायक धर्मादाय आयुक्त मटाले, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र बागूल, वैद्यकीय अधीक्षक प्रकाश भोये, आरोग्यविस्तार अधिकारी विठ्ठल पाटील यांच्यासह दूरदृश्यप्रणालीद्वारे वैद्यकीय अधिकारी व गणेश मंडळांचे पदाधिकारी उपस्थित होते..गणेशोत्सव कालावधीत आरोग्यविषयक हा उपक्रम महत्त्वाचा आहे. जिल्हाभरात ४२ सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या ठिकाणी शिबिरांचे दिवसा आयोजन केले जाईल. या वेळी रुग्णांची प्राथमिक तपासणी, मोफत रक्तचाचण्या, ईसीजी व अनुषंगिक सर्व तपासणी केली जाईल. उपक्रमात आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचारी, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ संलग्नित विविध वैद्यकीय महाविद्यायातील वैद्यकीय अधिकारी, विद्यार्थी व पॅरा वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची सेवा घेण्यात येईल..पुढील उपचारांची गरज असलेल्या रुग्णांना आरोग्यविषयक शासकीय योजनांतून उपचारार्थ मार्गदर्शनपर सहाय्य करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शिबिरात आलेल्या नागरिकांची नोंदणी करून त्यानंतर त्यांची आरोग्य तपासणी व मार्गदर्शन करण्यात येईल, असे डॉ. बैरागी यांनी सांगितले..Raigad News: परंपरेचा व तंत्रज्ञानाचा सुरेख संगम; बाप्पाच्या दर्शनाचे डिजिटल आग्रहाचे आमंत्रण, डिजिटल बॅनर व व्हिडिओद्वारे आमंत्रणाचा ट्रेंड.यंत्रणांनी योगदान द्यावे : घाटगेप्रशासनाकडून ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ अभियानाबद्दल वेळोवेळी मार्गदर्शनपर सूचना व्हॉट्सॲप ग्रुपवर देण्यात येतील. अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी योगदान द्यावे, अशा सूचना तहसीलदार मंजूषा घाटगे यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.