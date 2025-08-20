नाशिक

Nashik Ganeshotsav : रात्री १२ वाजेपर्यंत परवानगी द्या नाहीतर बहिष्कार; नाशिकच्या मंडळांनी महापालिकेला दिला अल्टिमेटम

Ganeshotsav Organizers Demand Late-Night Permits and Fee Waivers : नाशिकमध्ये गणेशोत्सवाच्या तयारीसंदर्भात झालेल्या बैठकीत सार्वजनिक गणेशोत्सव महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी रात्री १२ पर्यंत देखावे पाहण्याची परवानगी न मिळाल्यास उत्सवावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला.
Ganeshotsav
Ganeshotsav sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: गणेशोत्सव काळात देखावे बघण्यासाठी रात्री बारापर्यंत परवानगी मिळावी अन्यथा सार्वजनिक गणेशोत्सव महामंडळातर्फे गणेशोत्सवावर बहिष्काराचा इशारा देण्यात आला. दरम्यान, श्रीगणेश मंडळांना जाहिरात व मंडप शुल्क माफ करण्यासह अन्य महत्त्वाच्या मागण्यांचा विचार करून दोन दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
festival
environment
Municipal Commissioner
advertisement
Ganeshotsav
community
Eco Friendly Ganeshotsav

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com