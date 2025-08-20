Nashik Ganeshotsav : रात्री १२ वाजेपर्यंत परवानगी द्या नाहीतर बहिष्कार; नाशिकच्या मंडळांनी महापालिकेला दिला अल्टिमेटम

नाशिक: गणेशोत्सव काळात देखावे बघण्यासाठी रात्री बारापर्यंत परवानगी मिळावी अन्यथा सार्वजनिक गणेशोत्सव महामंडळातर्फे गणेशोत्सवावर बहिष्काराचा इशारा देण्यात आला. दरम्यान, श्रीगणेश मंडळांना जाहिरात व मंडप शुल्क माफ करण्यासह अन्य महत्त्वाच्या मागण्यांचा विचार करून दोन दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिले..श्री गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर तयारी व मंडळांच्या मागण्यांसाठी महापालिका मुख्यालयात मंगळवारी (ता. १९) बैठक बोलाविण्यात आली होती. यावेळी गणेशोत्सव महामंडळाचे अध्यक्ष समीर शेटे, गजानन शेलार, राजेंद्र बागूल, रामसिंग बावरी, सुरेश दलोड, चैतन्य अदयप्रभू, चेतन शेलार, आशिष दलोड, लक्ष्मण धोत्रे, कमलेश परदेशी, हेमंत जगताप, बबलू परदेशी तसेच अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, स्मिता झगडे, उपायुक्त अजित निकत, सुवर्णा दखणे यांच्यासह पोलिस, महावितरणचे अधिकारी उपस्थित होते..गणेशोत्सव महामंडळाचे अध्यक्ष समीर शेटे म्हणाले, उत्सव जवळ आला असताना एकही मंडळाला अद्याप अधिकृत परवानगी दिली नाही. परवानगी नसल्याने देखावे उभारता येत नाही. तीन वर्षे झालेल्या मंडळांना तत्काळ परवानगीच्या सूचना शासनस्तरावरून आहे. परंतु, प्रशासनाकडून सहकार्य मिळत नाही. गजानन शेलार यांनी मंडळांना जाहिरात कर, मंडप शुल्क माफी देण्याची मागणी केली. देखावे बघण्यासाठी रात्री बारा वाजेपर्यंत परवानगी मिळावी. .मिरवणुकीसाठी सलग दोन दिवस परवानगी मिळावी, रात्री १२ वाजता मिरवणूक संपवून पुन्हा दुसऱ्या दिवशी सकाळी सहाला मिरवणूक सुरू करावी अथवा सर्व गणपती विसर्जन होईपर्यंत मिरवणूक सुरू ठेवण्याची परवानगी द्यावी, अन्यथा गणेशोत्सवावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा बैठकीत दिला. दरम्यान हिंदू जनजागृती समितीच्या राजश्री देशपांडे यांनी उत्सव मंडपात मंडळांचे कार्यकर्ते पत्ते-जुगार खेळतात, दारू पितात, अशा अपप्रवृत्ती उत्सवातून दूर व्हाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावर पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतले. आमच्या गणेशोत्सव महामंडळाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते पत्ते खेळत नाहीत, दारू पीत नाहीत, असा दावा करताना दाखवून दिल्यास पदाचा राजीनामा देवू असे आव्हान महामंडळाचे अध्यक्ष समीर शेटे यांनी दिले..Karad News: 'कऱ्हाडला युवकांच्या मदत कार्याने सांधली माणुसकीची भिंत'; जाती, धर्माच्या भितींही गेल्या वाहून, गणेश मुर्ती सुरक्षीत स्थळी .श्रीगणेश मंडळांच्या मागण्यागणेश मंडळांना जाहिरात कर, मंडप शुल्क माफ करावे.मंडळांच्या परिसरात मांसाहारी पदार्थ विक्रीच्या दुकानांवर बंदी घालावी.गणेशोत्सव काळात सकाळ, सायंकाळ दोन सत्रात स्वच्छता व्हावी.रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यात यावे.मिरवणूक मार्ग स्वच्छ, अतिक्रमण मुक्त करावा.मिरवणुक मार्गावरील विद्युत तारा हटवाव्यात.बॅरेकेडींग करून रस्त्यांवर अधिक कोंडी करू नये.मिरवणूक मार्गांवरील झाडाच्या फांद्यांची छाटणी करावी.पथदीप दुरुस्त करावे.विसर्जनाच्या दिवशी गोदाघाटावर जीवरक्षक नियुक्त करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.