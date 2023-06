Nashik Crime: पाकिट, दागिने चोरणारी महिलांची टोळी गजाआड; सिन्नर, निफाड, मालेगाव येथेही गुन्हे

By

Nashik Crime : वणी बसस्थानकावर संशयितरित्या वावरणाऱ्या सोनसाखळी चोरट्यांच्या टोळीस वणी पोलिसांनी पाळत ठेवून ताब्यात घेतले आहे. यात तीन महिलांसह एका पुरुषाचा देखील समावेश आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून ही टोळी सक्रिय होती. बसस्थानकावर अनेकांचे दागिने पळविण्यात ही टोळी माहिर होती,मात्र पोलिसांनी गुंगारा देण्यात ती यशस्वी होत होती, त्यामुळे आजच्या कारवाईबद्दल वणी पोलिसांचे परिसरातून कौतुक होत आहे. (Gang of women steal wallets jewelery arrested at wani Crimes in Sinner Niphad Malegaon Nashik Crime)

वणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वणी बसस्थानक येथे मंगळवारी (ता.३०) आठवडे बाजाराच्या निमित्ताने पंचक्रोशीतील खेड्यापाड्यावरील ग्रामस्थांची मोठी गर्दी असते. याच गर्दीचा फायदा घेत काही चोरटे महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र व इतर दागिने तसेच पाकिटे चोरण्याचे काम करत असतात.

मंगळवारी (ता.३०) पोलिसांनी साध्या गणवेशात वणी बसस्थानक व परिसरात पाळत ठेवली असता परिसरात संशयितरित्या वावरणारे सुलोचना वाल्मीक सोनवणे (४५, रा. लोहोनेर, ता. सटाणा), बेबीबाई रोहिदास कसबे (५०, रा. चाळीसगाव), रंजना माणिक लोंढे (४०, रा. सटाणा) आणि अकिल बशीर शेख (४९, रा. सटाणा) या चार संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

त्यांची चौकशी केली असता, ही टोळी गर्दीचा फायदा घेत महिलांचे दागिने तसेच पाकिटे चोरण्याचे काम करत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या टोळीने सिन्नर, निफाड, लासलगाव, मालेगाव तसेच चाळीसगाव येथे अशा प्रकारच्या चोऱ्या केल्याची माहिती मिळाली आहे.

ही कारवाई पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप, अपर पोलिस अधिक्षिक माधुरी कांगणे- केदारे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी पुरुषोत्तम सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नीलेश बोडखे, उपनिरीक्षक प्रवीण उदे व पी. टी. जाधव, एच. के. चव्हाण, अण्णा जाधव, संजय दळवी, किरण गांगुर्डे, विजय खांडवी,

सुरेश चव्हाण, राहुल आहेर, मनीषा गायकवाड, वनिता आहेर तसेच महिला दक्षता समिती सदस्या कौशल्या पवार आदींनी केली. दरम्यान लासलगाव पोलिस ठाण्यात एका गुन्ह्याखाली या महिलांना अटक करण्यात आल्याची माहिती सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नीलेश बोडखे यांनी दिली आहे.