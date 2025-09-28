नाशिक: गंगा गोदावरी पंचकोठी पुरोहित संघ या रामतीर्थावरील धार्मिक विधींचे नियमन करणाऱ्या संस्थेच्या समन्वय समितीच्या माध्यमातून तसेच विश्वस्त बैठकीच्या ठरल्याप्रमाणे संस्थेच्या अध्यक्षपदी चंद्रशेखर पंचाक्षरी यांची, तर वरिष्ठ विश्वस्त म्हणून सतीश शुक्ल यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या गंगा गोदावरी पुरोहित संघातील वादावर अखेर तोडगा निघाला. .गंगा गोदावरी पुरोहित संघाचे अध्यक्ष म्हणून ३८ वर्षांपासून सतीश शुक्ल काम पाहात होते. मध्यंतरी संघाच्या सभासदांनी सतीश शुक्ल यांच्याऐवजी चंद्रशेखर पंचाक्षरी यांची अध्यक्षपदी निवड केली होती. त्यानंतर चंद्रशेखर पंचाक्षरी यांनी नवीन कार्यकारिणीची घोषणाही केली होती. या निर्णयाबाबत धार्मिक क्षेत्रात मोठे वादळही निर्माण झाले होते..विशेष म्हणजे आपणच अध्यक्ष असल्याचा दावा शुक्ल करत होते, तर आपली बहुसंख्य सभासदांनी निवड केल्याचे पंचाक्षरी यांचे म्हणणे होते, यावर संघातील काही ज्येष्ठांनी पुढाकार घेत वादावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्नही केला, परंतु त्यात यश येत नव्हते. शुक्रवारी (ता. २६) भद्रकाली मंदिरात याबाबत बैठक पार पडली. .बैठकीच्या प्रारंभीच समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली. यात स्मार्त चुडामणी शांतारामशास्त्री भानोसे, उदयन दीक्षित, किशोर गायधनी, सुधीर पैठणकर, हेमंत तळाजिया, सोमनाथ बेळे व शेखर गायधनी हे सात वरिष्ठ सदस्य म्हणून, तर विश्वस्त म्हणून सतीश शुक्ल, दिलीप शुक्ल, प्रतीक शुक्ल, शेखर शुक्ल, चंद्रशेखर पंचाक्षरी व वैभव दीक्षित अशा १३ जणांची समिती गठित करण्यात आली. संस्थेचे काम आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर अधिक जोमाने करण्याचा निर्धार बैठकीत करण्यात आला. निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले आहे..Chandrashekhar Bawankule: सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम; चंद्रशेखर बावनकुळे, जिल्हाधिकाऱ्यांना निधी काढून देण्याचे अधिकार.समन्वयाचे पत्र स्टॅम्पपेपरवरसमितीतील हा वाद कायमस्वरूपी मिटावा, त्याला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त व्हावे म्हणून समितीच्या सर्व सदस्यांच्या सह्या स्टॅम्प पेपरवर घेण्यात आल्या. शेवटी चंद्रशेखर पंचाक्षरी यांच्या अध्यक्षपदावर शिक्कामोर्तब करून वाद मिटविण्यात आला. तसेच श्री. माजी अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांचेही समाधान करण्यात आले. या स्टॅम्प पेपरवर निवड झालेल्या सात वरिष्ठ सदस्यांसह निवड झालेल्या अन्य सहाजण अशा १३जणांच्या सह्याही स्टॅम्प पेपरवर घेण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.