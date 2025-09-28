नाशिक

Nashik Ganga Godavari Purohit Sangh : गंगा गोदावरी पुरोहित संघातील वाद मिटला! पंचाक्षरी अध्यक्ष, तर सतीश शुक्ल यांची वरिष्ठ विश्‍वस्तपदी निवड

Leadership Dispute at Ganga Godavari Puruhit Sangh : नाशिकमधील गंगा गोदावरी पंचकोठी पुरोहित संघाच्या नेतृत्वाचा वाद शुक्रवारी (ता. २६) भद्रकाली मंदिरात पार पडलेल्या बैठकीत समन्वयाने मिटविण्यात आला. यावेळी चंद्रशेखर पंचाक्षरी यांची अध्यक्षपदी, तर सतीश शुक्ल यांची वरिष्ठ विश्‍वस्तपदी निवड झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: गंगा गोदावरी पंचकोठी पुरोहित संघ या रामतीर्थावरील धार्मिक विधींचे नियमन करणाऱ्या संस्थेच्या समन्वय समितीच्या माध्यमातून तसेच विश्वस्त बैठकीच्या ठरल्याप्रमाणे संस्थेच्या अध्यक्षपदी चंद्रशेखर पंचाक्षरी यांची, तर वरिष्ठ विश्‍वस्त म्हणून सतीश शुक्ल यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या गंगा गोदावरी पुरोहित संघातील वादावर अखेर तोडगा निघाला.

