श्री व्यंकटेश बालाजी मंदिरात शारदीय ब्रह्मोत्सव भक्तिभावात

गंगापूर बालाजी
फोटो : H32953
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श्री व्यंकटेश बालाजी मंदिरात भक्तिरसाची बरसात
गंगापूर येथील श्री व्यंकटेश बालाजी मंदिरात शारदीय ब्रह्मोत्सव आणि श्री पद्मावती नवरात्रोत्सव धार्मिक विधी, भक्तिपर कार्यक्रम आणि सांस्कृतिक सादरीकरणांनी उत्साहात पार पडला. श्री बालाजी कल्याणम, विष्णुसहस्रनाम पठण, भजनसंध्या आणि कोजागिरी पौर्णिमेच्या विशेष पूजांना भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
- प्रशांत भरवीरकर
गंगापूर येथे गोदावरी नदीच्या काठावर किंवा परिसरात स्थित हे मंदिर अत्यंत शांत आणि मनशांती देणारे आहे. या मंदिरात मुख्य देवता श्री व्यंकटेश बालाजी यांच्यासह श्रीगणेश, शिवलिंग आणि माता पद्मावती यांची मंदिरे आहेत. सकाळी ५ ते रात्री ८.३० पर्यंत मंदिर खुले असते. श्री व्यंकटेश बालाजी मंदिरात शंकराचार्य न्यासाच्या वतीने आयोजित शारदीय ब्रह्मोत्सव २०२६ आणि श्री पद्मावती नवरात्रोत्सव विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी भक्तिभावात पार पडला. नवरात्रोत्सवाच्या कालावधीत मंदिरात विविध धार्मिक विधी, पूजा-अर्चना आणि भक्तिपर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. या सर्व कार्यक्रमांना भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावत श्रींच्या चरणी भक्तिभावाने नतमस्तक होत दर्शनाचा लाभ घेतला.
उत्सवाचा प्रारंभ ध्वजपूजा, घटस्थापना, अखंड दीपप्रज्वलन आणि विविध धार्मिक विधींनी झाला. उत्सवाच्या काळात दररोज महापूजा, अभिषेक, विविध अर्चना, देवी स्तोत्रवाचन, सामूहिक कुमारिका पूजन, तुळशी अर्चना आणि पुष्पशृंगार असे धार्मिक कार्यक्रम पार पडले. नवचंडी हवन, सप्तशती पाठ आणि विविध विशेष पूजांमुळे मंदिर परिसरात मंगलमय वातावरण निर्माण झाले होते. उत्सवातील प्रमुख आकर्षण असलेल्या श्री बालाजी कल्याणम अर्थात विवाह सोहळ्याला भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. याशिवाय विष्णुसहस्रनाम पठण, सुंदरकांड पठण, भजनसंध्या आणि गायनाच्या कार्यक्रमांनी भक्तिरसाची अनुभूती दिली. विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून भारतीय परंपरा आणि कलांचा सुरेख संगम अनुभवायला मिळाला.
कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त लाडू अर्चना, वार्षिक पूजा, विष्णुसहस्रनाम पठण, सुंदरकांड पठण, महाप्रसाद आणि दीपार्चना असे विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. कथ्थक नृत्याच्या सादरीकरणाने उत्सवाला सांस्कृतिक वैभव प्राप्त झाले. गरुडपूजेनंतर शारदीय ब्रह्मोत्सवाची सांगता झाली. उत्सवाच्या निमित्ताने मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. धार्मिक परंपरा, सामूहिक भक्ती आणि सांस्कृतिक उपक्रमांच्या माध्यमातून श्री व्यंकटेश बालाजी मंदिरात भक्तिमय वातावरण अनुभवायला मिळाले. न्यासाच्या वतीने उत्सवाच्या आयोजनासाठी नियोजन करण्यात आले होते.