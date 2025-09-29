Nashik Monsoon : भांडी बाजारापर्यंत पुराचे पाणी; ५६ वर्षांपूर्वीच्या १९६९ च्या महापुराच्या रौद्र स्मृतींचा नाशिककरांना उजाळा!

नाशिक: दोन दिवसातील संततधारेने ९८ टक्के भरलेल्या गंगापूर धरणातून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला अन् पुराचे पाणी थेट भांडी बाजारापर्यंत पोहोचले. वाढत्या पाणीपातळीमुळे धास्तावलेल्या नदीकाठच्या नागरिकांत पुन्हा एकदा ९ सप्टेंबर १९६९च्या म्हणजे तब्बल ५६ वर्षांपूर्वींच्या स्मृतींना उजाळा मिळाला..गंगापूर धरणाच्या निर्मितीस १९४८ म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर लगेचच प्रारंभ झाला. १९६५ मध्ये त्याचे बांधकाम पूर्ण झाले. शेतीसाठी सिंचन व शहराला पाणीपुरवठा या दोन उद्दिष्टांसाठी बांधलेल्या या धरणाची प्रारंभिक साठवण क्षमता १६७.२३ घनमीटर इतकी होती. गोदावरीवर बांधण्यात आलेल्या या धरणामुळे तेव्हा तुलनेत छोट्या असलेल्या शहराची तहान सहज भागविली जात होती. पुढे वस्ती वाढल्यावर पाणी कमी पडू लागल्याने गंगापूरला पुरक असलेल्या दोन छोट्या धरणांची निर्मिती करण्यात आली..गंगापूर धरणाच्या निर्मितीनंतर ९ सप्टेंबरला १९६९ला पहिला महापूर आला अन् नाशिककरांनी गोदेचे रौद्ररूप पहिल्यांदाच अनुभवले. त्यानंतर २००८ अन् २०१६ला पुन्हा महापूर आला. परंतू नाशिककरांच्या पहिल्या महापुराच्या स्मृती आजही जिवंत आहे. सतत तीन चार दिवस सुरू असलेल्या संततधारेनंतर गोदावरीच्या पाणीपातळीत वाढ होऊ लागली. .सायंकाळी पावसाचे पाणी तत्कालिन चोपडा वाडा म्हणजे सरकार वाड्याच्या पायऱ्यांपर्यंत जाऊन धडकले. धरणाच्या निर्मितीनंतर गाडगे महाराज पूल प्रथमच पाण्याखाली गेला. महापुराचे हे पाणी थेट सोमवार पेठ, तिवंधा, गुलालवाडी अशा सखल भागात पोहोचले. रात्री पाण्याची पातळी वाढून याभागातील पहिला मजला पाण्याखाली गेला..त्यावेळी तुलनेत छोटे असलेल्या शहरातील अनेकांनी जवळच्या नातेवाईकांकडे आश्रय घेतला. पंचवटीतील सरदार चौक, कपालेश्वर मंदिरामागील भागातही हिच परिस्थिती होती. गणेशवाडीतील मनपा शाळेपर्यंत हे पाणी पोहोचले होते. तीन दिवस धो धो कोसळणाऱ्या पावसाने मध्यरात्रीनंतर विश्रांती घेतल्याने हळूहळू पाणीपातळी कमी होऊ लागली..Indrayani River Flood : इंद्रायणीच्या पुरात भाविकांनी वाचवले कुंडमाता मंदिराचे साहित्य.२०१६, २०१९ लाही महापूरपुराचा अंदाज नसल्याने तेव्हा अनेकांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. पूर ओसरल्यावर स्थिती पूर्वपदावर येण्यास आणखी तीनचार दिवस लागले. त्यानंतर पुन्हा १९ सप्टेंबर २००८ महापूर आला. यानंतर २०१६, २०१९ लाही महापूर आला. परंतू नाशिककरांना धडकी भरविणारा पहिला महापूर म्हणून ९ सप्टेंबर १९६९च्या स्मृती अनेकांच्या मनात आजही ताज्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.