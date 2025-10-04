Nashik Gangapur Dam : नाशिकच्या पाणीपुरवठ्यावर प्रश्नचिन्ह! जलपूजन विसरले, 'पाणी आरक्षण' मागणीतही प्रशासनाचा मोठा घोळ

नाशिक: शहराला पाणीपुरवठा करणारे गंगापूर धरण पूर्ण क्षमेतेने भरल्यानंतर सप्टेंबरअखेर किंवा ऑक्टोंबर महिन्यात जलपूजन करण्याची परंपरा आहे. परंतु यंदा परंपरा मोडीत निघणार असून, जलपूजनाचा विषय प्रशासनाकडून चर्चेला आणला जात नाही तर दुसरीकडे अद्याप पाणी आरक्षणाचीदेखील मागणी नोंदविण्यात न आल्याने नेमके धरणातून पाणी किती उपसायचे असा प्रश्न पाणीपुरवठा विभागासमोर निर्माण झाला आहे..नाशिक शहराला प्रामुख्याने गंगापूर धरण व काही प्रमाणात मुकणे आणि दारणा धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. गंगापूर धरण भरल्यानंतर दरवर्षी धरणक्षेत्रावर जाऊन महापौरांच्या हस्ते जलपूजन केले जाते. प्रथम महापौर स्व. शांतारामबापू वावरे यांच्यापासून ही जलपूजनाची परंपरा आहे. तसेच दरवर्षी गंगापूर धरण ७० टक्के भरल्यानंतर महापालिकेकडून जलपूजन केले जाते. यंदा जलपूजनाचा प्रशासनाला विसर पडला. .१५ ऑक्टोबरला पावसाळा संपल्याची अधिकृत घोषणा होते. त्यापूर्वी जलपूजन केले जाते. महापालिकेत प्रशासकीय कार्यकाळ सुरु आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या हस्ते नारळ वाहून तसेच विधीवत पूजा करून जलपूजन करणे अपेक्षित आहे. परंतु पाणीपुरवठा विभागाकडून जलपूजनावर फुली मारण्यात आल्याने महापालिकेची पंरपरा मोडीत निघताना दिसत आहे..संत निवृत्तीनाथ महाराज पालखी सोहळ्यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात तरतूद आहे. परंतु बंधनकारक नाही. धनत्रयोदशीच्या दिवशी लेखा विभागाकडून तिजोरीचे पूजन होते, तर श्री गणेशोत्सवात महापालिकेच्या गणपतीला पहिला मानाचे स्थान देण्याची परंपरा आहे. यातील जलपूजनाची परंपरा खंडित होण्याच्या मार्गावर आहे..Vaijapur News : ढेकू नदीत एकजण बुडाला, दोघे बचावले.अद्याप १३ दिवस शिल्लक१५ ऑक्टोबरला अधिकृत पावसाळा संपल्याची घोषणा केली जाते. अद्याप १३ दिवस शिल्लक असले तरी त्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाणी आरक्षणाची मागणी लेखी स्वरूपात कळवावी लागते. पाणी वितरण विभागाकडून यांत्रिकी विभाग व यांत्रिकी विभागाकडून आयुक्तांमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नोंद होते. परंतु, अद्यापही पाणी आरक्षण मागणी नोंदविली न गेल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.