Nashik Wedding Fraud : ‘नवरी मिळेना नवऱ्याला’; लग्न जुळविण्याऱ्या एजंटाच्या टोळ्यांचा निफाड तालुक्यात धुमाकूळ

Nashik News : जन्माआधीच मुलींचा गळा घोटण्याचे भीषण दुष्पपरिणाम आता सर्वच समाजाला भोगावे लागत आहेत. जवळ पैसा, जमीन जुमला, घरदार, असे तरी काही बहुजनापासून अल्पसंख्याक समाज घटकांत लग्नासाठी मुली मिळणे अतिशय कठीण झाले आहे.

‘नवरी मिळे नवऱ्याला’, असा एक मराठी चित्रपट खूप गाजला होता. (Gangs of matchmaking agents on the rampage in Niphad taluk nashik fraud crime)