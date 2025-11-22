Nashik Fire Accident : दुःखाचा डोंगर! मुलीच्या लग्नासाठी जपलेली तीन लाखांची रक्कम आगीत खाक, आईचे स्वप्न भंगले

जुने नाशिक: गंजमाळ येथील घरांना शुक्रवारी सकाळी अचानक आग लागण्याची घटना घडली. तेरा घरे जळून राक झाली. या आगीत एका घरात राहणाऱ्या आईचे स्वप्न खाक झाले. मुलीच्या विवाहासाठी पाई-पाई करून ठेवलेली सुमारे तीन लाखांची रक्कम आगीत पूर्णपणे खाक झाली. .रेश्मा शेख या गंजमाळ श्रमिक नगर येथे राहतात. मजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत असतो. येत्या दोन ते तीन वर्षात मुलीचे लग्न करावयाचे होते. मजुरीच्या पैशावर लग्न सोहळा पार पडणे शक्य नसल्याने त्यांनी मजुरीतील पैसे बाजूला टाकत घरगुती भिशी लावली होती. गुरुवारी (ता.२०) रोजी त्यांचा भिशीचा नंबर उठला त्यातून त्यांना काही रक्कम मिळाली. तसेच इतर थोडेफार करून जमा केलेली अशी सुमारे तीन लाखाची रक्कम झाली. यातून मुलीच्या लग्नाचा खर्च भागू शकतो. .या आशेने गुरुवारी त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबात आनंदाचे वातावरण होते. रक्कम सायंकाळी मिळाल्याने शुक्रवारी बँकेत ठेवणार होत्या. त्यानंतर धुमधडाक्यात मुलीची विवाह करता येईल. असे त्यांना वाटत होते. परंतु त्यांचा आनंद क्षणभंगुर राहिला. त्यांचे स्वप्न शुक्रवारी लागलेल्या आहेत धूर झाले. शुक्रवारी मात्र नियतीला वेगळेच मान्य होते. शुक्रवारच्या आगीत त्यांच्या स्वप्नाची पूर्ण राखरांगोळी झाली. त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला..आमदारांना ओळखलं नाही अन् उभा न राहिल्यानं डॉक्टरना, नोटीस बजावणं असंवेदनशील; हायकोर्टानं सरकारला फटकारलं.मुलीच्या लग्नासाठी ठेवलेली रक्कम आगीत खाक झाली. आमच्यासारख्या गोरगरिबांसाठी इतकी मोठी रक्कम पुन्हा जमा करणे शक्य नाही. याबाबत नुकसान भरपाई मिळावी.- रेश्मा शेख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.