नाशिक

Nashik Fire Accident : दुःखाचा डोंगर! मुलीच्या लग्नासाठी जपलेली तीन लाखांची रक्कम आगीत खाक, आईचे स्वप्न भंगले

Sudden Blaze Engulfs Ganjmal Settlement : जुने नाशिकमधील गंजमाळ परिसरात लागलेल्या आगीत रेश्मा शेख यांच्या घरासह 13 घरे जळून खाक झाली. मुलीच्या लग्नासाठी पाई-पाई करून जमा केलेली सुमारे तीन लाखांची रक्कम या आगीत पूर्णपणे जळून गेली, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर मोठे संकट कोसळले आहे.
Fire Accident

Fire Accident

sakal 

युनूस शेख,सकाळ वृ्त्तसेवा
Updated on

जुने नाशिक: गंजमाळ येथील घरांना शुक्रवारी सकाळी अचानक आग लागण्याची घटना घडली. तेरा घरे जळून राक झाली. या आगीत एका घरात राहणाऱ्या आईचे स्वप्न खाक झाले. मुलीच्या विवाहासाठी पाई-पाई करून ठेवलेली सुमारे तीन लाखांची रक्कम आगीत पूर्णपणे खाक झाली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
money
FIR
accident
property

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com