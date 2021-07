जुने नाशिक : प्रशासनाकडून कोरोना तिसऱ्या लाटेची भीती व्यक्त केली आहे. आगामी दिवसात पुन्हा लॉकडाउनची परिस्थिती उद्भवणार असल्याने गणपती मूर्तिकारांमध्ये प्रचंड धास्ती पसरली आहे. तसेच, गणेश उत्सवानिमित्ताने अद्याप एकही बुकिंग झाली नसल्याने येणाऱ्या दिवसात उत्सव साजरा झाला नाही तर प्रचंड नुकसान होण्याची भीतीदेखील व्यक्त केली जात आहे. (ganpati sculptors are in trouble as there is no booking for the idols)





१० सप्टेंबरला गणेशोत्सव साजरा होणार आहे. त्यानिमित्ताने कोरोना प्रादुर्भावाच्या सावटाखाली मूर्तिकारांकडून गणपती मूर्ती तयार करण्याच्या कामास सुरवात झाली आहे. बहुतांशी माल तयारदेखील केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अनलॉक करण्यात आल्याने मूर्तिकारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहे. त्यानिमित्ताने त्यांनी बहुतांशी मूर्ती तयार केल्या आहे. असे जरी असले तरीदेखील त्यांच्यामध्ये तिसऱ्या लाटेस घेऊन भीतीचे वातावरण आहे. खरेच तिसरी लाट आली तर गेल्या वर्षीपेक्षा यंदाची परिस्थिती अतिशय अवघड होऊन जाणार आहे. तशी परिस्थिती होऊ नये अशी प्रार्थना त्यांच्याकडून विघ्नहर्त्याकडे केली जात आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता प्रशासनाने गणपती मूर्ती विक्रेत्यांना उत्सवाच्या महिनाभरापासून गणपती मूर्ती विक्रीचे स्टॉल लावण्याची परवानगी देण्यात यावी. जेणेकरून वातावरण निर्मिती झाल्यास नागरिक आणि व्यापाऱ्यांकडून मूर्तिकारांकडून मागणी वाढण्यास मदत होईल. त्यासंदर्भात प्रशासन आणि महापालिकेकडून नियोजन करून वेळेचे बंधन घालून मूर्ती विक्रीस परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी मूर्तिकारांकडून होत आहे.

अद्याप एकही बुकिंग नाही

गणेशोत्सव निमित्ताने दरवर्षी उत्सवाच्या काही महिन्यापूर्वी आगाऊ १० ते २० टक्के बुकिंग व्यापारी, तसेच नागरिकांकडून मूर्तिकारांकडे करत असतं. यंदा मात्र अद्याप एकही बुकिंग झाली नसल्याने मूर्तिकारांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. शिवाय अनेक व्यापाऱ्यांकडे गेल्यावर्षीच्या मूर्ती शिल्लक असल्याने त्याचाही परिणाम यंदाच्या बुकिंगवर झाला असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे.



कच्च्या मालात दरवाढ

पेट्रोल डिझेल दरांमध्येही वाढ झाल्याने त्याचा परिणाम मूर्ती तयार करण्यासाठी लागणारे प्लास्टर ऑफ पॅरिस, रंग यांच्या दरावर झाला आहे. त्यामुळे कच्चा मालाच्या दरांत सुमारे ३० ते ४० टक्के वाढ झाली आहे. असे असताना बुकिंग नसताना स्वखर्चातून मूर्ती तयार करण्याचे काम करण्यात येत आहे.



कोरोना प्रादुर्भावाची भीती मनात असतानादेखील गणपती मूर्ती तयार करण्याचे काम सुरू आहे. उदरनिर्वाहाचे अन्य कुठले साधन नसल्याने हे काम करणे आवश्यकच आहे. मूर्तिकारांच्या समस्या लक्षात घेता स्टॉल लावण्यास लवकर परवानगी देण्यात यावी.

- संजय परदेशी, मूर्तिकार



