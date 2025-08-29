Nashik Ganpati Songs : डिजिटल युगात गणेशोत्सवातील गाण्यांना नवी ओळख; गायक-संगीतकारांसाठी सुवर्णसंधी

नाशिक: गणेशोत्सवात दरवर्षी गणपतीची गाणी लोकप्रिय होतात. रेडिओ, ऑडिओ कॅसेट, सीडी प्लेअरपासून ब्लूटूथ स्पीकरपर्यंतचा प्रवास झाल्यानंतर आता डिजिटल माध्यमामुळे संगीतकार आणि गायकांसाठी खऱ्या अर्थाने अच्छे दिन आले आहेत. गाणी सादर करण्यासाठी मोठ्या प्लॅटफॉर्मची गरज राहिलेली नाही. स्वतःच्या यु-ट्यूब चॅनेलवर गाणी अपलोड केली तरी प्रेक्षकांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळतो. यंदाच्या गणेशोत्सवात नाशिकचा गायक हर्षवर्धन वावरे (मन धागा धागा जोडते नवा फेम) यांनी तब्बल बारा गणपती गाणी विविध प्लॅटफॉर्मवर सादर केली आहेत..गणेशोत्सवात लता मंगेशकर यांच्या आवाजातील सुखकर्ता दुख:हर्ता ही आरती, रांजणगावाला गावाला, अशी चिक मोत्याची माळ, बंधू येईल माहेरी न्यायला ही गाणी गणेशोत्सवात कायम कानावर पडतात. त्याचबरोबर नवनवीन प्रयोगशील गणपतीची गाणी मार्केटमध्ये येतात. यंदा मात्र ‘एआय’च्या मदतीने संगीतात प्रयोग केले गेले आहेत. एकवेळ गायकाला ताना, आलाप घेताना मर्यादा येतात पण एआय म्युझिक इंटरफेसमध्ये शंभरहून अधिक सॅम्पल ताना आणि आलाप उपलब्ध असल्याने सहज वेस्टर्न-फ्युजन संगीत तयार करता येते..रील्सवर रिमिक्स गाण्यांचा ट्रेन्डगणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिल्याने तसेच शहरात विविध मंडळाच्या वतीने रिल्स स्पर्धा आयोजित केल्याने इन्स्टाग्रामवर जुन्या गाण्यांना नवीन ढंगात तयार करून तरूण पिढी संगीतात नवनवीन प्रयोग करीत आहे. गाणी जुनीच त्यांना नवीन टच देऊन शब्दांमध्ये फेरफार करून ही गाणी प्रचंड लोकप्रिय होत आहे. यात हील हील पोरी हिला.. तुझा फिव्हर चढलाय मला.. ग पोरी लाइक करतो मी तुला... अशा गाण्यांसह प्रसिद्ध गाण्यांचा समावेश आहे..दरवर्षी गणेशोत्सवात माझी गाणी प्रसिद्ध होतात. मी आजवर चाळीस गणपतीची गायली असून दरवर्षी सात-आठ गाणी प्रसिद्ध होत होती तर, यावेळी गणपतीची माझी तब्बल बारा गाणी विविध माध्यमांवर प्रसिद्ध झाली आहेत. डिजिटल प्लॅटफार्ममुळे आता कुणावर अवलंबून न राहता स्वत:ची ओळख निर्माण करता येते.-हर्षवर्धन वावरे, गायक.Anant Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशीला कसा कराल बाप्पांचा विसर्जन विधी? येथे वाचा संपूर्ण माहिती.‘गणेश गुण तुझे गातो’ या गाण्याला मी संगीत दिले आणि मुलगी श्रावणीने गायले. या गाण्याला यु ट्यूबवर माझ्या चॅनेलवर खूप प्रसिध्दी मिळाली. तरूण पिढी गाण्यांमध्ये नवनवीन प्रयोग करून जुन्या आणि नवीन संगीताचे फ्युजन करीत आहे.-संजय गिते, संगीतकार, गायक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.