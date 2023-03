Nashik News : कालव्यातून वाहत जाणारा कचरा डोकेदुखी; कालव्याला कचराकुंडीचे स्वरूप

By

पंचवटी (जि. नाशिक) : शहरातून वाहत असलेल्या कालव्यांमध्ये कचऱ्याचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. हा कचरा गंगापूर धरणातून आवर्तन सोडल्यानंतर शेतकऱ्यांना डोकेदुखी ठरत असल्याचे चित्र आहे.

प्लास्टिकचा फटका आता थेट शेती पिकांना बसू लागला आहे. कालव्यातून वाहत जाणारे प्लास्टिक पाण्यासोबत थेट शेतामध्ये जात असल्याने पिकांवरही प्लास्टिक साचू लागले आहे. (Garbage flowing through canal looks like garbage dump Nashik News)

गंगापूर धरणाच्या डाव्या तट कालव्याला आवर्तन सुटते तेव्हा कालव्यातून वाहत जाणारे प्लास्टिक काही प्रमाणात काही ठिकाणी अडकते, त्यावरून प्लास्टिक किती मोठ्या प्रमाणात वाहून शेतात जाते याचा अंदाज येतो.

गंगापूर धरणाच्या डाव्या तट कालव्यातून हिवाळी तीन आणि उन्हाळी तीन असे सहा आवर्तने सोडण्यात येतात. ऐरवी कालवा कोरडा असतो. हा कालवा ज्या शहरी भागातून वाहत जातो. त्या भागातील कचरा थेट कालव्यात टाकण्यात येतो.

त्यामुळे अशा ठिकाणी कालव्याला कचराकुंडीचे स्वरूप आलेले दिसते. पंचवटी परिसरातील फुलेनगर, पेठरोड, वज्रेश्वरी झोपडपट्टी, दिंडोरी रोड, हिरावाडी, विजयनगर कॉलनी, विडीकामगार वसाहत, निलगिरी बाग या ठिकाणी कालव्यात मोठ्या प्रमाणात कचरा फेकला जातो. याला कुठेतरी आळा बसण्याची मागणी होत आहे.

कालव्यात फेकण्यात येत असलेल्या कचऱ्यात प्लास्टिकच्या पिशव्या, बाटल्या, थर्माकोल आदींचा समावेश असतो. हे प्लास्टिक कालव्याला आवर्तन सुटते तेव्हा पाण्यासोबत वाहत थेट शेतात जाते. काही ठिकाणी नैसर्गिक नाल्याला मोकळी वाट करून देण्यासाठी कालव्याची रचना वरून नाला आणि खालून कालवा अशी करण्यात आलेली आहे.

अशा ठिकाणी हा प्लास्टिकचा कचरा पाण्यावर मोठ्या प्रमाणात तरंगत असल्याचे दिसते. आवर्तन संपल्यानंतर हा कचरा तेथेच जाळण्यात येतो. मात्र, पुन्हा आवर्तन सुटते, तेव्हा हा प्लास्टिकचा कचरा येथे तरंगताना दिसतो.

त्यावरून किती मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचा कचरा कालव्यात फेकण्यात येतो याचा अंदाज येत आहे. हे चित्र थांबले नाही तर प्लॅस्टिकमुळे कालवा तुंबून फुटण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. शेतात प्लास्टिकचा कचरा साचून पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.