Crime News : नाशिकमध्ये गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार उघड! सातपूरमध्ये २५ लाखांच्या मुद्देमालासह ७ जणांना बेड्या

नाशिक: युद्धामुळे गॅस सिलिंडरची टंचाई भेडसावत असतानाच, सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील नाईस एरियात एका वाहनातून दुसऱ्या वाहनात घरगुती गॅस सिलिंडर भरून काळ्याबाजारात विक्रीसाठी नेत असतानाच छापा टाकून टोळीचा पर्दाफाश झाला आहे. दोन ट्रक, तीन छोटा हत्ती या वाहनांसह भरलेल्या व रिकामे गॅस सिलिंडर असा २५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. दरम्यान, एकीकडे शहरात ग्राहकांना आठवडाभर उशिराने गॅस सिलिंडर उपलब्ध होत असताना दुसरीकडे मात्र गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार होत असल्याचे कारवाईमुळे उघडकीस आले आहे. .प्रवीण संजय साळुंखे (रा. सिडको), समाधान भावसिंग सोळंकी (रा. केवल पार्क, सातपूर-अंबड लिंक रोड), रवींद्र राजेंद्र खंडाळे (रा. सातपूर), सिद्धार्थ संजय निराळे (रा. सिडको), तेजस विनोद आढळकर (रा. माऊली लॉन्स, कामटवाडा), प्रीतम मानसिंग राजपूत (रा. सातपूर), व्ही. प्रताप (रा. कार्बन नाका, शिवाजीनगर, सातपूर) अशी संशयितांची नावे आहेत..पुरवठा निरीक्षक प्रशांत केदारनाथ सूर्यवंशी यांच्या फिर्यादीनुसार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश गायकवाड यांना सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील नाईस एरियात सोमवारी (ता. १६) रात्री घरगुती गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार सुरू असल्याची खबर मिळाली होती. त्यानुसार सातपूर पोलिसांसह पुरवठा विभागाच्या अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. .जहाँगीर बेकरीजवळ नादुरुस्त आयशर ट्रकमधून (एमएच-१५- बीजे २५३०) घरगुती गॅस सिलिंडर दुसऱ्या आयशर ट्रकमध्ये (एमएच- १२- एलटी- ६२९२) भरले जात होते. तर या दोन वाहनांजवळच तीन मालवाहू रिक्षा (एमएच- १५- जेए- ५४१६, एमएच- १५- जेए- ४८३१, एमएच- १५- एफव्ही- ५०८५) या वाहनांमध्ये घरगुती सिलिंडर आढळून आले. .पथकाने घटनास्थळी छापा टाकत संशयितांना ताब्यात घेतले. सदर गॅस सिलिंडर हे काळ्याबाजारात विक्री करण्यासाठी नेत असल्याचे संशयितांनी सांगितले. गॅस सिलिंडर हे महात्मानगर येथील श्री स्वामी समर्थ गॅस एजन्सीचे असल्याचेही संशयितांनी पथकाला सांगितले. याप्रकरणी सातपूर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..जप्त मुद्देमाल१४ किलोच्या भरलेल्या घरगुती वापराच्या १५८ गॅस सिलिंडर : ४,९२,३२८५ किलोच्या भरलेल्या व्यावसायिक १० गॅस सिलिंडर : १४,४४०१४ किलोच्या रिकाम्या घरगुती वापराच्या २७३ गॅस सिलिंडर : ६,३५,८००५ किलोच्या रिकाम्या व्यावसायिक ११ गॅस सिलिंडर : ११,०००३५ किलोच्या रिकाम्या व्यावसायिक ५ गॅस सिलिंडर : २०,०००.यांनी केली कारवाईजिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश गायकवाड, सहायक जिल्हाधिकारी अपिता ठुबे, अपर तहसीलदार अमोल निकम, एचपीसीएलचे सेल्स अधिकारी भूपेन पाटील, बीपीसीएलचे सेल्स अधिकारी राजकुमार यादव, पुरवठा लिपिक सुनील रसाळ यांच्या पथकाने सदरची कारवाई केली आहे. कारवाईनंतर सातपूर पोलिस ठाणे गाठत मध्यरात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.