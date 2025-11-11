नाशिक

Gaurav Bhusnar : स्पर्धा परीक्षांचा 'शिखर पुरुष'! १० महत्त्वाच्या पदांवर यश; गौरव भुसनर अखेर पोलिस उपअधीक्षकपदी

Early Life and Education of Gaurav Bhusaner : मोहेगाव (ता. नांदगाव) येथील गौरव धर्मा भुसनर याचा स्पर्धा परीक्षांमधील अभूतपूर्व प्रवास; दहा महत्त्वाच्या पदांवर निवड झाल्यानंतर अखेरीस तो पोलिस उपअधीक्षकपदी (डीवायएसपी) राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर निवडला गेला. यानिमित्ताने सप्तशृंगगड येथे त्याचा सत्कार करण्यात आला
योगेश सोनवणे
पिंपळगाव वाखारी: स्पर्धा परीक्षांत सातत्य, जिद्दीच्या बळावर शिखर गाठता येते, हे गौरव धर्मा भूसनर याने सिद्ध करून दाखवले आहे. स्पर्धा परीक्षेच्या आतापर्यंत वेगवेगळ्या दहा महत्त्वाच्या पदांवर निवड झाल्यानंतर, अखेरीस त्याची पोलिस उपअधीक्षक या पदावर निवड झाली आहे. यानिमित्ताने गौरवचे सप्तशृंगगड या मामाच्या गावी त्याचा सत्कार करण्यात आला.

