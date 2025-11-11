Gaurav Bhusnar : स्पर्धा परीक्षांचा 'शिखर पुरुष'! १० महत्त्वाच्या पदांवर यश; गौरव भुसनर अखेर पोलिस उपअधीक्षकपदी

पिंपळगाव वाखारी: स्पर्धा परीक्षांत सातत्य, जिद्दीच्या बळावर शिखर गाठता येते, हे गौरव धर्मा भूसनर याने सिद्ध करून दाखवले आहे. स्पर्धा परीक्षेच्या आतापर्यंत वेगवेगळ्या दहा महत्त्वाच्या पदांवर निवड झाल्यानंतर, अखेरीस त्याची पोलिस उपअधीक्षक या पदावर निवड झाली आहे. यानिमित्ताने गौरवचे सप्तशृंगगड या मामाच्या गावी त्याचा सत्कार करण्यात आला. .मोहेगाव (ता.नांदगाव) येथील धर्मा भुसनर यांचा शेती व पोल्ट्री व्यवसाय. त्यांचा गौरव हा मुलगा. पोलीस उपअधीक्षकपदी निवड हे त्याचे अंतिम ध्येय असले तरी, या प्रवासात गौरव याने एकामागून एक अशा दहा सरकारी नोकऱ्या मिळविल्या. २०१९ पासून आर्मी क्लर्क, मुंबई पोलीस, रेल्वे ग्रुप बी, महसूल विभागाकडून तलाठी पदाच्या परीक्षेतही गौरव पहिला आला. .२०२१ आणि २०२२ मध्ये सलग दोन वेळा पोलीस उपनिरीक्षक पदावर निवड झाली. याच काळात, एक्ससाईस पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून राज्यात पहिला क्रमांक पटकावला. २०२३ च्या निकालात त्याने अधिकारी पदांवर वर्चस्व कायम ठेवले..विक्रीकर निरीक्षक आणि सहायक कक्ष अधिकारी या दोन्ही पदांवर त्यांनी राज्यात तिसरा क्रमांक मिळवला. दुय्यम निबंधक वर्ग-१ या महत्त्वाच्या पदावरही त्याने राज्यात तिसरे स्थान मिळवून प्रशासकीय सेवेतील योग्यता सिद्ध केली. या सर्व यशांचा कळस म्हणजे, २०२४ च्या परीक्षेत त्यांनी पोलीस उपअधीक्षक या पदासाठी राज्यात दुसरे स्थान पटकावले. संघर्ष करताना पदरी आलेले यश हे यशाची खात्री देत असते. गौरव भूसनर यांनी पोलीस उपअधीक्षक होण्यापूर्वी मिळालेल्या या नऊ नोकऱ्यांमधून सिद्ध केले की त्याचा अभ्यास व्यापक आणि सखोल होता..गौरवच्या यशाबद्दल सप्तशृंगगड या मामाच्या गावी येथील प्राथमिक शाळेत सत्कार करण्यात आला. ग्रामपंचायत सदस्य राजेश गवळी, माजी ग्रामपंचायत सदस्य गिरीधर गवळी, संजय गवळी, विनोद गवळी यांसह सप्तशृंगगड येथील गवळी परिवार उपस्थित होता. पोलिस उपअधीक्षक पदाचे ध्येय गाठण्यासाठी गौरवला अनेक मोठे निर्णय घ्यावे लागले..२०१९ मध्ये आर्मी क्लर्क म्हणून नोकरी मिळवली होती, जी त्याने मुख्य प्रशासकीय सेवेच्या तयारीसाठी सोडली. नोकरी सोडताना त्यांना ‘पैसे भरून’ (रिलीव्हमेंट फी भरून) कार्यमुक्त व्हावे लागले. एकीकडे, सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी तरुण लाखो रुपये खर्च करत असताना, गौरवने मिळवलेली नोकरी सोडण्यासाठी पैसे भरले. या धाडसातून ध्येयाप्रती असलेल्या निष्ठेची कुटुंबाच्या विश्वासाची साक्ष अनुभवास मिळाली..Success Story: मेहनतीच्या जोरावर स्वप्न केले पूर्ण; अर्जुन डुरेची ‘एनडीए’त निवड, क्लासेस न लावता यश.पोलिस उपअधीक्षक पदी निवड होणे, ही माझ्या अनेक वर्षांच्या स्वप्नांची पूर्तता आहे. पण या प्रवासात मला मिळालेल्या प्रत्येक यशाने मला मुख्य ध्येयासाठी अधिक बळ दिलं. ध्येय मोठे असले तरी, मार्गात येणाऱ्या प्रत्येक संधीचा उपयोग आत्मविश्वासाने केला तर, यश निश्चित मिळते.- गौरव भुसनर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.