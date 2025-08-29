Gauri festival : गणेशोत्सवानंतर आता गौराईंची तयारी; कापडी फुलांसह ज्वेलरी सेट खरेदीसाठी बाजारात गर्दी

नाशिक: गणपतीच्या आगमनानंतर उत्सुकता लागली आहे ती गौराईंच्या आगमनाची. माहेरवाशीणी ज्येष्ठा, कनिष्ठा बाळांसह भरपूर लाड करवून घेण्यासाठी रविवारी (ता. ३१) माहेरपणाला येणार असल्याने दहिपूलावर गुरूवारी (ता. २८) दिवसभर गौरींचे साहित्य खरेदीसाठी महिलांनी प्रचंड गर्दी झाली होती. .या वेळी कपड्यापासून बनविलेली कमळाच्या फुलांचा प्रचंड मागणी आहे. या फुलांमध्ये बाळ ठेवण्यासाठी तसेच महालक्ष्मींसमोर धान्याच्या राशी मांडण्यासाठी या फुलांचा उपयोग होईल. गौरींची दोन फुटांची फायबर मूर्ती अकरा हजार रुपये तर साडेचार हजार रुपयात बाळ असे उपलब्ध आहेत. त्यानंतर अमरावती पॅटर्न व कापडी मूर्ती ही आकारानुसार सातशे ते अकराशे रूपयांपर्यंत मिळत आहे. गौरी ठेवण्यासाठी कोठ्या, घडवंशी विक्रीसाठी उपलब्ध आहे..चंद्रहाराला मिळतेय पसंतीगौरींच्या गळ्याचा भाग मोकळा राहत असल्याने तो भाग भरून काढण्यासाठी मोठ्या आकारातील ठुशी तसेच नेकलेस असे दोन पर्याय यंदा नवीन आले आहेत. तसेच, चंद्रहारावर चंद्रकोर असणारी ज्वेलरी, कोल्हापुरी साज, राणी हार, लक्ष्मी हारांपैकी चंद्रहाराला अधिक पसंती मिळत आहे. त्याचबरोबर कानातले, मेखल, कमरपट्टा, नथ, जोडवे, स्प्रिंगच्या बांगड्या, वेण्या, गजरे, बिल्वपत्र, तोडे खरेदी केले जात आहे. सात विविध ज्वेलरीचा सेट आठशे ते बाराशे रुपयांना मिळतो. यासारखे विविध ज्वेलरींचे सेट विक्रेत्यांकडून तयार करण्यात आले आहेत. मोत्याचा सेट २५०, तर गोल्डन ज्वेलरी ८०० ते एक हजार २०० रुपयांना मिळत आहे..Pro Kabaddi League 2025: 'लालबागच्या राजा'च्या चरणी पोहोचली PKL ट्रॉफी; राष्ट्रीय क्रीडा दिनी १२व्या हंगामाचा शुभारंभ.ज्येष्ठा गौरींचे आगमन अवघ्या दोन दिवसांवर आल्याने खरेदीसाठी गर्दी होत आहे. यंदा ज्वेलरीत विविध पर्याय आल्याने मोत्याच्या, तसेच सोन्याच्या दागिन्यांना प्रचंड मागणी आहे.- वर्षा शौचे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.