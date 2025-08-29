नाशिक

Gauri festival : गणेशोत्सवानंतर आता गौराईंची तयारी; कापडी फुलांसह ज्वेलरी सेट खरेदीसाठी बाजारात गर्दी

Gauri Idols and Fibre Statues in Demand : कनिष्ठा बाळांसह भरपूर लाड करवून घेण्यासाठी रविवारी माहेरपणाला येणार असल्याने दहिपूलावर गुरूवारी दिवसभर गौरींचे साहित्य खरेदीसाठी महिलांनी प्रचंड गर्दी झाली होती.
Updated on

नाशिक: गणपतीच्या आगमनानंतर उत्सुकता लागली आहे ती गौराईंच्या आगमनाची. माहेरवाशीणी ज्येष्ठा, कनिष्ठा बाळांसह भरपूर लाड करवून घेण्यासाठी रविवारी (ता. ३१) माहेरपणाला येणार असल्याने दहिपूलावर गुरूवारी (ता. २८) दिवसभर गौरींचे साहित्य खरेदीसाठी महिलांनी प्रचंड गर्दी झाली होती.

