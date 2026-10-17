कल्पकतेतून वास्तुरचनेपर्यंत यशस्वी वाटचाल; "गौरी गायकवाड" यांचे उल्लेखनीय नेतृत्व

कल्पकतेतून वास्तुरचनेपर्यंत यशस्वी वाटचाल
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गौरी गायकवाड यांचे उल्लेखनीय नेतृत्व
वास्तुरचना आणि बांधकाम क्षेत्रात कल्पक विचार, अचूक नियोजन आणि दर्जेदार कामाच्या जोरावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या इंटिरिअर डिझायनर गौरी गायकवाड यांनी आपल्या कर्तृत्वातून यशस्वी उद्योजकीय वाटचाल घडविली आहे. ग्राहकांच्या गरजा समजून घेत जागेचा प्रभावी वापर, उपयुक्त रचना आणि आकर्षक मांडणी यांचा समतोल साधण्यावर त्यांचा विशेष भर असतो. याच दृष्टिकोनातून त्यांनी ‘G R Associates’च्या माध्यमातून वास्तुरचना, अभियांत्रिकी, खरेदी व बांधकामाशी संबंधित EPC सेवा आणि टर्नकी प्रकल्पांच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
गौरी गायकवाड यांच्या मते, प्रत्येक वास्तू ही केवळ बांधकाम नसून ती वापरणाऱ्या व्यक्तींच्या गरजा, सोयी आणि अपेक्षा यांना अनुरूप असणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे स्वरूप समजून घेणे, त्यानुसार नियोजन करणे आणि कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर गुणवत्तेला प्राधान्य देणे, या बाबींना त्या महत्त्व देतात. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यावहारिक नियोजनाची सांगड घालत ग्राहकांना अपेक्षित स्वरूपातील सेवा देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यांच्या या कार्यदृष्टीमुळे ‘G R Associates’ने विविध प्रकारच्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये आपला ठसा उमटविला आहे.
गौरी यांच्या व्यावसायिक प्रवासातील महत्त्वाची बाब म्हणजे विविध क्षेत्रांतील प्रकल्पांना यशस्वीपणे आकार देण्याचा अनुभव. त्यांच्या नेतृत्वाखालील संस्थेने आजवर २० हून अधिक रुग्णालयांचे प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. आरोग्यसेवा क्षेत्रातील बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या नियोजनासोबतच निवासी आणि औद्योगिक प्रकल्पांमध्येही संस्थेने काम केले आहे. प्रत्येकी सुमारे दहा हजार चौरसफुटांच्या चार ते पाच बंगल्यांचे प्रकल्प, १५ हून अधिक तीन व चार बीएचके सदनिकांची कामे, सिमेंट गोडाउन्स आणि मिनरल वॉटर बॉटलिंग प्लांट यांसारख्या विविध प्रकल्पांचा या कामगिरीत समावेश आहे. या अनुभवातून वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या बांधकाम गरजा समजून घेऊन त्यानुसार उपाययोजना करण्याची संस्थेची क्षमता दिसून येते. उद्योजकीय क्षेत्रात स्वतःची ओळख निर्माण करताना गौरी गायकवाड यांनी कल्पकता, सातत्य आणि कामाप्रति असलेली बांधिलकी यांना महत्त्व दिले आहे. त्यांच्या कार्याची दखल घेत त्यांना २०२४ मध्ये ‘महाराष्ट्र उद्योजकता पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. हा सन्मान त्यांच्या व्यावसायिक वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरला.
वास्तुरचना आणि बांधकाम क्षेत्रात बदलत्या गरजांनुसार नवनवीन संधी निर्माण होत असताना गौरी गायकवाड ‘G R Associates’च्या माध्यमातून दर्जेदार काम आणि ग्राहकांचा विश्वास जपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कल्पक दृष्टीला नियोजनाची जोड देत संकल्पनांचे प्रत्यक्ष वास्तुरूपात रूपांतर करण्याची त्यांची क्षमता त्यांच्या कार्याची खास ओळख आहे. स्वतःच्या कामातून वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या गौरी गायकवाड यांची वाटचाल महिला उद्योजिकांसाठीही प्रेरणादायी ठरते.
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