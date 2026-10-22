नाशिकच्या गौरी गर्जे आणि सिद्धी भांडारकर यांची सुवर्णभरारी

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गौरी गर्जे, सिद्धी भांडारकरला
पॅरा जलतरण स्पर्धेत तीन सुवर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २२ : जिद्द, मेहनत, आत्मविश्वास आणि सातत्यपूर्ण सरावाच्या जोरावर नाशिकच्या गौरी गर्जे आणि सिद्धी भांडारकर या दोन पॅरा जलतरणपटूंनी १८ व्या राज्यस्तरीय पॅरा जलतरण अजिंक्यपद स्पर्धेत देदीप्यमान कामगिरी केली. दोघींनीही प्रत्येकी तीन सुवर्णपदके पटकावत एकूण सहा सुवर्णपदकांची कमाई केली. विशेष म्हणजे, या दोन्ही खेळाडूंची राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेसाठी भोपाळ येथे निवड झाली आहे. त्यांच्या या उल्लेखनीय यशामुळे नाशिकच्या क्रीडा क्षेत्राचा गौरव वाढला असून, त्यांच्या कर्तृत्वाचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.
पॅरालिम्पिक स्पोर्ट्स असोसिएशन आयोजित १८ वी राज्यस्तरीय पॅरा जलतरण अजिंक्यपद स्पर्धा १७ व १८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुण्यातील बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात पार पडली. या स्पर्धेत विविध गटांतील खेळाडूंनी सहभाग घेतला. नाशिकचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गौरी आणि सिद्धी यांनी आपापल्या गटांत उत्कृष्ट कामगिरी करत तीन, तीन सुवर्णपदके जिंकली आणि राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड मिळवली. या दोघी प्रशिक्षक घनश्याम कुंवर सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली यशस्वी वाटचाल करत आहेत. या दोन्ही खेळाडूंचे गरुड झेप प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. संदीप भानोसे, क्रीडाप्रेमी, महाविद्यालयीन वर्तुळ आणि नाशिककरांकडून अभिनंदन होत आहे.