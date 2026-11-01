गीतरामायण संगीत मैफल

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दीपोत्सवाच्या स्वागताला
गीतरामायणाचा नजराणा
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १ : यंदा गीतरामायणाला ७१ वर्षे झाली असल्याने, विविध वयोगटातील ७१ गायकांच्या स्वरांतून सुरेल गीत रामायणाची अनुभूती श्रोत्यांना घेतली. देवीगीतांनी प्रारंभ करीत स्वये श्री रामप्रभू ऐकती, शरयू तीरावरी अयोध्या, दशरथा घे हे पायसदान, सावळा ग रामचंद्र, स्वयंवर झाले सीतेचे, गा बाळांनो श्री रामायण या व इतर गाण्यांनी वातावरण प्रसन्न झाले होते.
श्री गजानन महाराज चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे नुकत्याच झालेल्या कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त व येणाऱ्या दीपोत्सवाच्या स्वागतासाठी गीतरामायण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. प्रारंभी ट्रस्टचे अध्यक्ष संभाजी मोरुस्कर यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. नाशिक रोड येथील मोटवाणी रोडवरील श्री गजानन महाराज मंदिरात गायक नंदकुमार देशपांडे यांच्या सरगम म्युझिक अकादमीच्या ७१ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. गदिमा लिखित व बाबुजी - सुधीर फडके यांनी संगीतबद्ध केलेल्या गीतरामायणाला यंदा ७१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. यानिमित्ताने कार्यक्रमाचे तिसरे पुष्प गुंफले गेले. तालवाद्य व स्वरसाथ अमित गुरव यांनी तर, तबल्यावर शशिकांत बाबरेकर यांनी साथसंगत केली. संजय किल्लेदार यांनी निवेदन केले.