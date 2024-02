Nashik News : उद्योजक हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा : गीतांजली किर्लोस्कर

Nashik News : विविध क्षेत्रांतील यशस्वी उद्योजक हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. यशस्वी होण्यासाठी जागतिक स्तरावर स्पर्धा करावी लागेल. त्यासाठी काही घटक अतिशय गंभीर आहेत. जर आपण गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले नाही, तर भारताच्या पुढील दहा वर्षांच्या विकासात आपण यशस्वी होऊ शकणार नाही.

भारत जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनू पाहत आहे.