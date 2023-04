Nashik News : विहिरीचा बार उडवतांना भीषण दुर्घटना

By

Nashik News : त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील हर्सूल पोलीस स्टेशनं हद्दीतील हिरडी ग्रामपंचायत हद्दीत रात्रीच्या सुमारास विहिरीचे खोदकाम सुरु होते. (Gelatin bar exploded in well killing 3 workers on spot nashik news)

यावेळी जिलेटिन बार उडविण्यात आला. यात तीन कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला. एक जण गंभीर जखमी आहे.

हे कामगार बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील असल्याची माहिती मिळत आहे. जखमीला नाशिक येथील जिल्हा रुग्णालय येथे हळविण्यात आले आहे. घटनास्थळी हर्सूल पोलीस अधिक तपास करत आहेत.