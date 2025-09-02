नाशिक

Nashik News : गुप्त ठिकाणच्या सीसीटीव्हीने पकडले सूत्रधार; जिलेटिन प्रकरणामुळे समृद्धी महामार्गावर प्रश्नचिन्ह!

Gelatin Sticks Found in Nashik Riverbed : समृद्धी मार्गाचा ठेका घेतलेल्या कंपनीतील उपठेकेदारासह दोघांना मुंबई नाका पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. अवघ्या २४ तासांत गुन्ह्याची उकल करण्यात आली, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
जुने नाशिक: नंदिनी नदीपात्रात स्फोटक जिलेटिन नळ्यांचा मोठा साठा रविवारी आढळून आला होता. समृद्धी महामार्ग कामातील खडी फोडण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या साठ्यातील नळ्या असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे. समृद्धी मार्गाचा ठेका घेतलेल्या कंपनीतील उपठेकेदारासह दोघांना मुंबई नाका पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. अवघ्या २४ तासांत गुन्ह्याची उकल करण्यात आली, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

