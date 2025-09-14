नाशिक

Crime News : घोटीत अल्पवयीन मुलीचे अपहरण: पुणे येथून आरोपीला अटक

Arrest of Accused Vishwas Budha Mangate in Ghoti : अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळवून नेत तिच्यावर अत्याचार केल्याप्रकरणी येथील पोलिसांनी संशयित आरोपी विश्वास बुधा मांगटे याला पुणे येथून अटक केली आहे.
घोटी: अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळवून नेत तिच्यावर अत्याचार केल्याप्रकरणी येथील पोलिसांनी संशयित आरोपी विश्वास बुधा मांगटे (वय २३, रा. मांजरगाव, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक) याला पुणे येथून अटक केली आहे. त्याच्याविरोधात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

