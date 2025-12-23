Igatpuri News : इगतपुरीत 'ऑपरेशन व्ही'चा धडाका! अनधिकृत व्हिला आणि रिसॉर्टवर महसूल विभागाची मोठी कारवाई

घोटी: इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात अनधिकृतरीत्या बदल करून इमारतीचा हॉटेल/ रिसॉर्ट/टूरिस्ट होम/लॉजिंग व रेस्टॉरंट म्हणून वापर करणाऱ्या अनधिकृत व्यावसायिकांविरोधात महसूल प्रशासनाने ‘ऑपरेशन व्ही’अंतर्गत मोठी कारवाई केली. या मोहिमेत अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या व्हिला व बंगल्याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. यात १२ जणांना नोटिसा देण्यात आल्या..या तपासणी मोहिमेचे नेतृत्व सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी डॉ. जी. व्ही. एस. पवन दत्ता यांनी केले. या वेळी नायब तहसीलदार धनंजय लचके, प्रवीण गोंडाळे, मंडळ अधिकारी गिरीश कुलकर्णी, तलाठी कल्याणकर, महसूल सहायक आदित्य परदेशी, ललित गांगुर्डे यांच्यासह महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते..तपासणीदरम्यान अनेक ठिकाणी निवासी वापरासाठी मंजूर असलेल्या व्हिलांचा पर्यटकांना भाड्याने देऊन व्यावसायिक वापर सुरू असल्याचे आढळून आले. यासाठी आवश्यक परवानग्या, नोंदणी, कर भरणा, तसेच संबंधित विभागांची मंजुरी नसतानाच हा व्यवसाय सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले. .Mumbai High Court: दुर्गंधीमुळे आणीबाणीची परिस्थिती! कांजूरमार्ग कचराभूमीबाबत उच्च न्यायालयाचे ताशेरे.या पार्श्वभूमीवर नियमभंग करणाऱ्या अनेक व्हिलामालकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, आवश्यक कागदपत्रे व खुलासा तातडीने प्रांताधिकारी कार्यालय, नाशिक येथे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, प्रशासनाने स्पष्ट इशारा दिला असून, नियमबाह्य व बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या व्हिला व्यवसायावर पुढील काळातही कठोर कारवाई सुरू राहणार आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर दंडात्मक, तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.