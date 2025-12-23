नाशिक

Igatpuri News : इगतपुरीत 'ऑपरेशन व्ही'चा धडाका! अनधिकृत व्हिला आणि रिसॉर्टवर महसूल विभागाची मोठी कारवाई

Revenue Department Cracks Down on Unauthorized Villas : हॉटेल/ रिसॉर्ट/टूरिस्ट होम/लॉजिंग व रेस्टॉरंट म्हणून वापर करणाऱ्या अनधिकृत व्यावसायिकांविरोधात महसूल प्रशासनाने ‘ऑपरेशन व्ही’अंतर्गत मोठी कारवाई केली.
घोटी: इगतपुरी व त्र्यंबकेश्‍वर तालुक्यात अनधिकृतरीत्या बदल करून इमारतीचा हॉटेल/ रिसॉर्ट/टूरिस्ट होम/लॉजिंग व रेस्टॉरंट म्हणून वापर करणाऱ्या अनधिकृत व्यावसायिकांविरोधात महसूल प्रशासनाने ‘ऑपरेशन व्ही’अंतर्गत मोठी कारवाई केली. या मोहिमेत अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या व्हिला व बंगल्याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. यात १२ जणांना नोटिसा देण्यात आल्या.

