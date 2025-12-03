नाशिक

Nashik Crime : मद्य तस्करीचा पर्दाफाश! गिरणारे शिवारात विदेशी मद्यासह ६.७६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त; गुजरातचा तस्कर अटकेत

Foreign Liquor Smuggling Busted on Harsul–Giranare Road : नाशिकच्या हरसूल-गिरणारे रोडवर अवैधरित्या विदेशी मद्याची तस्करी करणाऱ्या डस्टर कारसह २० बॉक्स विदेशी मद्यसाठा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जप्त केला आहे. या कारवाईत सुमारे ६ लाख ७६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून एका संशयिताला अटक करण्यात आली आहे.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: गिरणारे शिवारातील हरसूल-गिरणारे रोडने अवैधरीत्या विदेशी मद्याची चारचाकी कारमधून तस्करी होत असताना, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने कारवाई केली. या कारवाईत पथकाने कारसह मद्यसाठा असा सुमारे पावणेसात लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
Vehicle
liquor
Arrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com