Nashik Crime : मद्य तस्करीचा पर्दाफाश! गिरणारे शिवारात विदेशी मद्यासह ६.७६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त; गुजरातचा तस्कर अटकेत

नाशिक: गिरणारे शिवारातील हरसूल-गिरणारे रोडने अवैधरीत्या विदेशी मद्याची चारचाकी कारमधून तस्करी होत असताना, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने कारवाई केली. या कारवाईत पथकाने कारसह मद्यसाठा असा सुमारे पावणेसात लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली आहे..केवीन ठाकोरभाई पटेल (रा. पारनेरा, जि. वलसाड, गुजरात) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाला चारचाकी कारमधून अवैधरित्या मद्याची तस्करी होत असल्याची खबर मिळाली होती. त्यानुसार पथकाने हरसूल- गिरणारे रस्त्यावरील महादेव नगर येथे नाकाबंदी करीत सापळा रचला होता..संशयित डस्टर कार (जीजे ०५ जेडी ३४७५) आली असता, तिची तपासणी केली. त्यावेळी कारमध्ये अवैधरित्या विदेशी मद्याचे २० बॉक्स आढळून आले. सदरील मद्य दमण-दीव व दादरा-नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशात विक्रीस परवानगी असताना, त्याची महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असतानाही वाहतूक केली जात होती. याप्रकरणी संशयित पटेलविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, कारसह विदेशी मद्यसाठा व दोन मोबाईल असा ६ लाख ७६ हजार १८० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..धक्कादायक प्रकार ! 'साेलापुरातील आरोग्य केंद्रात महिलेसाेबत लज्जास्पद कृत्य', कर्मचाऱ्याला चाेप, नेमकं काय घडलं...उत्पादन शुल्कच्या उपायुक्त उषा वर्मा, जिल्हा अधीक्षक संतोष झगडे, उपअधीक्षक अ. सु. तांबारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक विलास बामणे, संजय सावंत, गणेश नागरगोजे, सागर पवार, दीपक आव्हाड, संदीप देशमुख, व्ही. ए. चव्हाण, अमन तडवी, अमित गांगुर्डे, महिला जवान अनिता भांड यांनी कामगिरी बजावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.