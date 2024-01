PM Modi In Nashik : मोदीमय वातावरणासाठी गिरीश महाजनांची शाळा; सभास्थळी नेतागिरी न करण्याचा पदाधिकाऱ्यांना सल्ला

PM Modi In Nashik : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यानिमित्त जाहीर सभेच्या ठिकाणी वातावरण मोदीमय करण्यासाठी ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी सभास्थळी पदाधिकाऱ्यांची शाळा घेतली. सभेच्या ठिकाणी मोदीमय वातावरण करताना जबाबदारीने वागण्याचा सल्ला दिला.

पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकर्ता म्हणून काम करावे, नेतागिरी करू नये, प्रभागातील नागरिकांना घेऊनच सभेला यायचे अशा सूचना पदाधिकाऱ्यांना दिल्या. (girish mahajan Advised to behave responsibly at meeting place of leader pm modi nashik news )