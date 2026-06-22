Girish Mahajan : 'वडील हयात नाहीत, तिच्या लग्नाची जबाबदारी माझ्यावर'; 'त्या' वादग्रस्त फोटोबाबत मंत्री महाजनांचा मोठा खुलासा

नाशिक : ‘‘समाज माध्यमांवर गेल्या काही दिवसांत चुकीच्या पद्धतीने व कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून तयार केलेली माझ्याविषयीची छायाचित्रे व्हायरल केली जात आहेत. मात्र छायाचित्रातील ती माझ्या मित्राची मुलगी असून, तिचे वडील हयात नसल्याने तिचे लग्न जमविण्याची जबाबदारी पालक म्हणून माझ्यावर आहे,’’ अशी माहिती कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी रविवारी पत्रकार परिषद (Girish Mahajan press conference latest news) घेताना दिली..प्रसार माध्यमाच्या प्रतिनिधींसमोर त्यांनी कौटुंबिक स्तरावरील छायाचित्रांच्या प्रति दाखविल्या. नाशिकच्या महापौर हिमगौरी आहेर आडके, ॲड. लक्ष्मण सावजी, शहराध्यक्ष सुनील केदार यांच्यासह इतर भाजप पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते..मंत्री महाजन म्हणाले, की संपूर्ण कुटुंबासोबत गणेशोत्सव व अन्य सोहळ्यांनिमित्त आम्ही अनेकदा एकत्र आलेलो आहोत. मात्र जाणीवपूर्व काही छायाचित्रे चुकीच्या पद्धतीने एडिट करून व्हायरल केली जात आहेत. त्या छायाचित्रात माझी पत्नी व मुलगी असून, एआय या तंत्रज्ञानाचा वापर करून माझे छायाचित्र त्यात टाकले आहे. अशामुळे काहींचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली..Lote MIDC Water Crisis : कोकणातील उद्योगांवर 40 वर्षांत प्रथमच मोठं संकट! 15 जूनपासून एमआयडीसीचे पंपिंग स्टेशन बंद; पुढील दोन दिवसांत सर्व कंपन्या कुलूप लावणार.याबाबत सायबर सेलमध्ये तक्रार दिली असता, ही छायाचित्रे खोटी असल्याचे प्रमाणपत्र मला विभागाकडून मिळाले आहे. सायबर पोलिसांनी याप्रकरणी फेसबुकलाही नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही सविस्तर माहिती दिली आहे, असेही त्यांनी सांगितले..Yeola Bribery Case : 60 हजार घेऊनही पोट भरले नाही! येवल्यात मुख्य लिपिक सुधीर वाघ लाचलुचपतच्या जाळ्यात, 5 हजार घेताना अटक, सावकारी परवान्यासाठी मागितली लाच.समाजमाध्यमांवरून जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याविषयी आक्षेपार्ह, बदनामीकारक आणि दिशाभूल करणारे साहित्य पसरवणाऱ्यांविरोधात राज्याच्या सायबर विभागाने गुन्हा नोंदवला आहे. सायबर विभागासह जळगाव पोलिसांनी विविध समाजमाध्यमांना नोटीस जारी करून हा मजकूर तातडीने ब्लॉक करावा आणि संबंधित खातेधारकांचे तपशील पुरवावे, अशी विनंती केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.