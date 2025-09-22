Girish Mahajan : ‘गोळीबार प्रकरणात दोषींवर कारवाई होणार, कुणालाही पाठिशी घालणार नाही’: मंत्री गिरीश महाजन

नाशिक: पंचवटीतील गोळीबार प्रकरणात पोलिसांनी भारतीय जनता पक्षाचे माजी नगरसेवक जगदीश पाटील यांना अटक केल्यावर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दोषींवर कारवाई होईल. कुणालाही पाठिशी घालणार नाही, असे सांगत घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. .रविवारी (ता. २१) मंत्री महाजन यांच्या उपस्थितीत ‘कुंभ-मंथन’ बैठक घेण्यात आली. यानंतर प्रसारमाध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला. गोळीबार प्रकरणी भाजप नगरसेवकाला अटक झाल्याचे आताच कळाले. याबाबत पूर्ण माहिती नाही. मात्र, यात दोषी असल्यास कारवाई होईल. कोणलाही वाचविले जाणार नाही, पाठीशी घातले जाणार नसल्याचे मंत्री महाजन यांनी सांगितले. .माजी आमदार सदा सरवणकर यांनी मी आमदार नसताना मला २० कोटी मिळतात, या केलेल्या वक्तव्यावर बोलताना मंत्री महाजन म्हणाले, की असे काहीही नसते, सर्वांना निधी समान मिळत असतो. त्यांना २० कोटी रुपये निधी कशाचा मिळाला, हे पाहावे लागेल. सर्वांना न्याय दिला जातो. आजी-माजी आमदार असे काही भेद केले जात नाही. विकासासाठी सगळेच प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार ॲड. राहुल ढिकले, शहराध्यक्ष सुनील केदार उपस्थित होते..फिटनेसचे रहस्यगेल्या ४० वर्षांपासून मी लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करीत असल्याने मी खूप वयोवृद्ध झालेलो नाही. आजवरच्या आयुष्यात एकदाही चहा पिलो नाही. मद्य किंवा धूम्रपान करीत नाही. तेलकट व तळलेले पदार्थ खाणे वर्ज्य केले आहे. सकाळी पाच ते सात किलोमीटर चालणे, धावणे असा व्यायाम नियमितपणे सुरू असल्याने माझा ‘फिटनेस’ टिकून असल्याचे रहस्य मंत्री गिरीश महाजन यांनी माध्यमांसमोर उघड केले..Eknath Shinde: ठाण्याचा 'बीड' होईल, संजय राऊतांच्या टीकेला शिंदेचं प्रत्युत्तर; म्हणाले, तुम्ही मुंबई विकून मोकळे झालात, आता....मंत्री महाजन म्हणाले...काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या स्वप्नात कोण आले माहीत नाहीपालकमंत्रिपदाचा निर्णय ‘देवा’च्या हाती आहेलोक आम्हालाही शिव्या घालतातदररोज समोर उभे राहून बोलणारे लोक पाहिले आहेतपेडणेकरांनी मुंबईची काळजी करू नये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.