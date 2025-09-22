नाशिक

Girish Mahajan : ‘गोळीबार प्रकरणात दोषींवर कारवाई होणार, कुणालाही पाठिशी घालणार नाही’: मंत्री गिरीश महाजन

Girish Mahajan Talks Fitness Secrets and Healthy Living : नाशिकमधील गोळीबार प्रकरणी भाजपच्या माजी नगरसेवकाच्या अटकेनंतर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दोषींवर कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले.
नाशिक: पंचवटीतील गोळीबार प्रकरणात पोलिसांनी भारतीय जनता पक्षाचे माजी नगरसेवक जगदीश पाटील यांना अटक केल्यावर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दोषींवर कारवाई होईल. कुणालाही पाठिशी घालणार नाही, असे सांगत घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.

