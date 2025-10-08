Girish Mahajan : मंत्री गिरीश महाजन यांचा मोठा निर्णय! वर्षभरातील ३१ लाख १८ हजार रुपये वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस दान

जळगाव: राज्याचे जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी त्यांचे वर्षभरातील ३१ लाख १८ हजार २८६ रुपये एवढे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस दिले आहे. त्याबाबतचा धनादेश व संमतिपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंगळवारी (ता. ७) मंत्रिमंडळ बैठकीप्रसंगी सुपूर्द केले..राज्यात मुसळधार पावसामुळे शेतीचे झालेले नुकसान, तसेच राज्यातील विविध भागांत महापुरामुळे झालेले नुकसानीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून नागरिकांना मदत करण्यात येत आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना भेट देऊन झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. मराठवाड्यातील जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, सोलापूर, तर उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये श्री. महाजन यांनी भेट देत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे सांत्वन केले..संकटमोचकच्या भूमिकेतसंकटकाळात नागरिकांच्या मदतीला धावून जाणारे संकटमोचक म्हणून मंत्री गिरीश महाजन मदत करण्यातही संकटमोचक ठरले आहेत. वर्षभराचा पगार देणारे ते राज्यातील पहिलेच मंत्री ठरले आहेत. सध्याच्या मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून डिसेंबर २०२४ ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीचे संपूर्ण वेतन ३१ लाख १८ हजार २८६ त्यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस दिले आहे..पूर, दुष्काळ, आगीमुळे होणारे अपघात, अशा मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित नागरिकांना ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’मार्फत अर्थसहाय्य पुरविले जाते. अनेक सेवाभावी संस्थांनी निधी दिला आहे. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधींनी मानधन दिले आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबईत स्वतंत्र पोलीस ठाण्याला मंजुरी, कुठे आणि का? जाणून घ्या....राज्यात मुसळधार पाऊस, तसेच महापुरामुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली. राज्याच्या जनतेच्या व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. मात्र, यात आपलेही व्यक्तिशः योगदान हवे म्हणून आपण वर्षभराचे वेतन पूरग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीस देत आहोत.- गिरीश महाजन, जलसंपदा तथा आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.