Girish Mahajan : मंत्री गिरीश महाजन यांचा मोठा निर्णय! वर्षभरातील ३१ लाख १८ हजार रुपये वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस दान

Maharashtra Minister Girish Mahajan Donates Full Salary : राज्याचे जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री गिरीश महाजन यांनी मुसळधार पाऊस आणि महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी त्यांचे वर्षभरातील ३१ लाख १८ हजार २८६ रुपये इतके संपूर्ण वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस दान केले.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: राज्याचे जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी त्यांचे वर्षभरातील ३१ लाख १८ हजार २८६ रुपये एवढे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस दिले आहे. त्याबाबतचा धनादेश व संमतिपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंगळवारी (ता. ७) मंत्रिमंडळ बैठकीप्रसंगी सुपूर्द केले.

